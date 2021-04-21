Source: Russia Federal Space

#ЦПК#День космонавтики#Юрий Гагарин21.04.2021 10:15

Празднование 60-летия полета Юрия Гагарина в Саратовской области

Юбилей первого полета человека в космос широко праздновали в России и за рубежом. Говоря о подвиге Юрия Гагарина, нельзя обойти вниманием Саратовскую область, где 12 апреля 1961 года совершил посадку первый космонавт планеты.

Начальник управления Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по экстремальным видам подготовки, Герой России Виктор Рень недавно посетил это памятное место вместе с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Александром Баландиным и старшим тренером сборной России по парашютному спорту Марком Потаповым. По словам Виктора Реня, больше впечатление на их делегацию произвел Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина — уникальный мемориально-образовательный комплекс на месте приземления первого космонавта.

«Сооружение комплекса началось в декабре прошлого года, за короткий срок удалось выполнить колоссальный объем работ. Парк впечатляет своими масштабами и сам проект очень интересный, − рассказал Виктор Рень. − Наша делегация встретилась с представителями администраций и общественности городов Саратова и Энгельса. Мы ответили на многочисленные вопросы о современной подготовке космонавтов к полетам, о деятельности ЦПК. Возложили цветы к стеле и памятнику Ю.А.Гагарину, сделали благодарственные записи в книге почетных гостей».

Общение с участниками проекта «Мы — дети космоса!», который реализуется на базе оздоровительного центра «Ровесник», тоже очень понравилась гостям из Москвы. Саратовские школьники и студенты проявили большой интерес к теме пилотируемой космонавтики. Делегации удалось посетить и Саратовский аэроклуб ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина на базе аэродрома «Дубки», где в годы Великой Отечественной войны было подготовлено более 600 курсантов. В средине 1950-х годов в аэроклубе обучался Юрий Гагарин. Он выполнил 196 полетов и сдал все экзамены на отлично. Там же Гагарин освоил курс парашютной подготовки.

Подводя итоги визита в Саратовскую область, Виктор Рень отметил, что регион достойно подготовился ко Дню космонавтики и широко отметил 60-летие первого полета человека в космос.

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