Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb21.04.2021 12:15

Пять дней до запуска космических аппаратов OneWeb с Восточного

На космодроме Восточный в Амурской области состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения о готовности к вывозу на стартовый комплекс и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» по программе OneWeb (миссия № 45) в соответствии с предстартовым графиком.

По результатам докладов о подготовке ракеты и наземной инфраструктуры члены Госкомиссии приняли решение о вывозе ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса и установке в вертикальное положение на стартовом комплексе 22 апреля 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовую площадку намечено в 01:00 по московскому времени (07:00 по местному), после чего специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по графику первого стартового дня. Сегодня на стартовом комплексе проводится подготовка к приему ракеты космического назначения.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 36 космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 26 апреля 2021 года в 01:14 мск. Это будет третий полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный, реализуемый французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

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