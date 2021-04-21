Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ прокомментировал положения Послания Президента России Федеральному Собранию.

Послание Президента России Федеральному Собранию стало центральным событием общероссийского и мирового масштаба. Такое мнение высказал заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

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«Послание стало, как и ожидалось, посткоронавирусным. Но глава государства отметил основное: сбережение народа – высший национальный приоритет и смысл всех усилий, включая изменения в Конституцию и нацеленность нацпроектов и иных инициатив. Поэтому из повестки дня не уходят стратегические задачи в сфере человеческого капитала и качества жизни», — сказал сенатор.

По его мнению, с этой же точки зрения необходимо рассматривать прозвучавшие в Послании экологические и климатические темы. «Они не самоцель, а также инструмент повышения качества жизни, предотвращения катастроф».

Экология вполне может стать тем локомотивом, который может содействовать выходу наших отношений с Западом из нынешнего кризиса

Вместе с тем, вице-спикер СФ считает, что в Европе и на других континентах обязательно обратят внимание на заявленную цель — снизить эмиссию парниковых газов ниже уровня ЕС, как и в целом вредных выбросов на 20 проц. к 2024 году. «Россия выступает здесь явно не догоняющей, а инициативной стороной, и появляется важное диалоговое поле с Западом. Экология вполне может стать тем локомотивом, который может содействовать выходу наших отношений с Западом из нынешнего кризиса», — полагает Константин Косачев.

«Другое измерение нашей объективно высокой глобальной конкурентоспособности и потенциальный вклад в решение мировых проблем, — продолжил вице-спикер СФ, – противодействие санитарно-эпидемиологическим угрозам».

«Задача установить надежный щит в этой сфере, обеспечить готовность в кратчайшие сроки создать эффективные тестовые системы и вакцины — не просто проблема национальной безопасности, но еще и установка на сохранение глобального лидерства на этом направлении, которое Россия уже на практике подтвердила за последний год».

По мнению Константина Косачева, международный блок своего выступления Президент России, совершенно сознательно начал со слов об открытости нашей страны миру. «Никакой самоизоляции, напротив, упор на приглашение миллионов туристов, как позволит эпидемическая ситуаций, обеспечив возможность оформлять электронные визы в Россию в течение четырех дней», — сказал Константин Косачев, напомнив, что Совет Федерации активно участвовал в продвижении этой темы и запуске пилотных проектов в отдельных регионах. «Потому считаем важнейшим достижением, что теперь обозначена задача сделать данную практику всеобщей нормой».

«Жесткий ответ дал лидер России тем, кто собирается и далее совершать провокации против нашей страны. Но Россия не собирается сжигать мосты и стремится иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. В частности, партнерам вновь предлагается обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, возможно, создать среду бесконфликтного сосуществования. Полагаю, это очень интересная инициатива, которую было бы важным обсудить всем тем, кто задействован на международном треке: проанализировать возможные параметры такой среды в целях снижения конфликтных угроз для международного сообщества», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

В этой связи Константин Косачев высказал мнение, что понадобится провести ревизию существующего международно-правового «багажа» на предмет усиления эффективности урегулирования (предотвращения) конфликтов, повышения доверия, механизмов страховки от эскалации конфликтов и коммуникации между ключевыми державами.

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