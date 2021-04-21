С. Муратов: В Послании Президента России Федеральному Собранию уделено значительное внимание мерам поддержки граждан и бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал отдельные положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области прокомментировал предложенные в Послании Президента РФ Федеральному Собранию меры поддержки граждан и бизнеса.

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Сенатор высказался в отношении реструктуризации коммерческих кредитов, переводе финансовых отношений в плоскость бюджета и поддержке бизнеса, который вкладывается в развитие производства.

«Важным считаю то, что в первую очередь будет оказана серьезная поддержка бизнесу, который вкладывает получаемую прибыль в развитие производства», — сказал Сергей Муратов.

В качестве примера сенатор привел один из курганских заводов, облигации которого целиком приобрели акционеры. «Все выплаченные дивиденды были направлены на развитие предприятия. Я считаю, такой бизнес и надо ставить в пример».

Также Сергей Муратов отметил, что Президент нашей страны сосредоточил внимание на безопасном будущем и подчеркнул важность вкладывания средств в медицину.

«Второе, то, что идет рядом с медициной — демография. Огромные средства будут выделяться на повышение рождаемости, большие средства на детей. Будет оказана поддержка детям, которые воспитываются в неполных семьях, выплаты беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это очень важно», — считает Сергей Муратов.

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