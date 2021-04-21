Ф. Мухаметшин: Самарская область укрепляет сотрудничество с регионами Республики Беларусь

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече губернатора Самарской области Д. Азарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ В. Семашко.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области в режиме видеоконференцсвязи принял участие во встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.

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Встреча прошла в Самарской области, где несколькими днями ранее побывала делегация представителей белорусского бизнес-сообщества и состоялось V заседание совместной рабочей группы по вопросам двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

В Совете Федерации находится на особом контроле реализация договоренностей, достигнутых в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в сентябре прошлого года

Сенатор подчеркнул, что в Совете Федерации находится на особом контроле реализация договоренностей, достигнутых в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в сентябре прошлого года, в том числе соглашения между правительством Самарской области и Правительством Республики Беларусь. Оно было подписано главой региона Дмитрием Азаровым и заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко.

Встреча губернатора региона Дмитрия Азарова с Послом Республики Беларусь, с участием сенатора Фарита Мухамтешина

В ходе встречи с Владимиром Семашко были поведены итоги работы совместной группы, а также обсуждался план мероприятий по реализации соглашения на 2021–2023 гг. между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Принято решение в течение двух месяцев доработать план с учетом новых предложений и договоренностей, достигнутых в ходе встречи на прошлой неделе. «Это показывает продуктивный характер проделанной обеими сторонами работы, нацеленность на результат», – отметил Дмитрий Азаров.

По словам Фарита Мухаметшина, белорусские коллеги еще раз убедились в том, что Самарская область обладает уникальным набором компетенций и хорошей базой для реализации прорывной экономики, существенным природным, ресурсным, инновационным и человеческим потенциалом.

Сенатор также отметил, что Комитет Совета Федерации по международным делам выражает полную готовность оказывать содействие в укреплении межрегионального сотрудничества между субъектами РФ и регионами Беларуси, в целом способствовать интеграционному развитию наших стран.

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