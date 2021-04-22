Антон Рубцов: «Нам необходимо опережающее развитие в нефтегазохимии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 апреля. – Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов в ходе конференции «Нефтехимия России и СНГ» рассказал о новых инструментах государственной поддержки нефтехимических проектов и о перспективах развития сектора.

Он напомнил, что в 2020 году был принят закон, вводящий обратные акцизы на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) как сырья для газохимии. Право на получение обратных акцизов имеют новые производства по переработке этана или СУГ, введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

Глава Департамента отметил, что текущее регулирование нефтегазохимической отрасли в России направлено на то, чтобы быстрее привлечь в неё инвестиции.

«Мы видим, что исторические и прогнозные темпы роста нефтехимии в мире существенно опережают другие направления, а доля России на мировом рынке крупнотоннажных полимеров пока незначительная. При этом экспортная ниша очень серьёзная, конкурентоспособные механизмы у нас есть, и нас ничто не должно останавливать в том, чтобы инвестировать в строительство новых мощностей в России. Это правильное стратегическое направление», – сообщил Антон Рубцов.

По его словам, отдельное направление работы, которое необходимо развивать, – это малотоннажная нефтехимия.

«Это очень важно, потому что те же полиэтилен, полипропилен, являясь продуктом нефтехимии, одновременно являются сырьём для дальнейших переделов. Эти ресурсы нужно использовать на новых производствах в России. Если мы сосредоточимся только на их вывозе, конкуренты уйдут дальше, создавая более нишевые малотоннажные продукты. Поэтому нам необходимо опережающее развитие. Будем искать новые инструменты поддержки», – прокомментировал Антон Рубцов.

Он также рассказал о текущей работе по актуализации «дорожной карты» развития нефтегазохимии, которая уже показала свою эффективность. По словам директора Департамента, в Год науки и технологий в «дорожную карту» включаются мероприятия, имеющие серьёзный фокус на технологическое развитие.

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