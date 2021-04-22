А. Майоров: Мы подробно обсудили вопросы охраны окружающей среды и развития АПК Курской области

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Курской области (в рамках Дней Курской области в Совете Федерации)».

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Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

С информацией о работе агропромышленного комплекса курской области проинформировал заместитель губернатора региона Сергей Стародубцев. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются приоритетными сферами экономики Курской области, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой потенциал сельских территорий.

С докладом по теме заседания выступил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков. В частности, он рассказал о ходе реализации проекта «Чистая вода». Курская область», а также о ликвидации объектов накопленного вреда на территории области.

Как было отмечено в ходе заседания в целом экологическая ситуация в Курской области остается благоприятной. Воздействие на окружающую среду по многим показателям снижается или остается стабильным. Согласно данным Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по результатам «Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации» за зиму 2020 – 2021 гг. региона занимает 4 место в рейтинге. В настоящее время в области расположено 22 исторически сложившихся места размещения отходов, из них 4 объекта в границах городов и 18 объектов вне границ городов.

К сожалению, указывается в решении Комитета СФ, эти места размещения отходов не оборудованы средствами специальной защиты почв, вод и прилегающих территорий от загрязнения и не соответствуют требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами. На ликвидацию указанных свалок, исходя из средней стоимости проведения работ по ликвидации 1 га, потребуется около 4 млрд рублей.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Сергей Митин

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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Татьяна Гигель

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Геннадий Емельянов

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Курской области в СФ

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По итогам рассмотрения вопроса Комитет СФ рекомендовал администрации Курской области продолжить выявление объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Курской области, осуществлять в отношении выявленных объектов оценку их влияния на здоровье граждан и продолжительность их жизни.

Сенаторы рекомендовали Министерству природных ресурсов и экологии РФ оказать содействие администрации Курской области в части своевременного рассмотрения, в том числе заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

Также Комитет СФ рекомендовал Министерству сельского хозяйства РФ рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Курской области на 2022 год в размере 136,7 млн рублей для улучшения жилищных условий 95 семей и реализации 88 проектов по благоустройству сельских территорий.

Сенаторы приняли решение направить эти предложения Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву, Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову, губернатору Курской области Роману Старовойту.

В рамках расширенного заседания Комитета СФ был также рассмотрен вопрос «О федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)».

С информацией о проекте федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами выступил советник федерального Министра природных ресурсов и экологи РФ Дмитрий Тетенькин. Среди проблем регионов в этой сфере он указал на сложность с расчетами нормативов, на важность достоверной информации о действующих объектах, дефиците полигонов и так далее.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа считает, что схема обращения с твердыми коммунальными отходами должна стать документом стратегического планирования. По ее словам, нужно отработать систему формирования стратегических отчетов. Кроме этого, сенатор предложила включить в схему данные по медицинским отходам.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Майоров подчеркнул, что сенаторов беспокоит ситуация, которая сейчас складывается в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. В этой работе должны активно участвовать и федеральный центр, и регионы. «Ситуация непростая, но надо ускоряться. Мы готовы взаимодействовать. Пока система буксует. Важно создать стабильную и понятную схему для инвесторов», — сказал глава Комитета СФ.

Сенаторы также рассмотрели ряд федеральных законов и законопроектов.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств.

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