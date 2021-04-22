Вопросы цифровизации спорта и развития спортивных онлайн-решений обсудят на форуме «SportForumLive»

Source: Russia Ministry of Sport

29 апреля в Гостином дворе в рамках форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» состоится панельная дискуссия «Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта: состояние, тенденции и перспективы».

Время проведения – 15:15-16:45.

В дискуссии примут участие представители органов государственной власти, организаций физкультурно-спортивной сферы, ведущих российских IT-компаний и институтов развития. Они обсудят вопросы создания и развития спортивных онлайн-сервисов, проблемы и перспективы взаимодействия информационных систем и обмен данными, повышения цифровой зрелости регионов страны, российские и международные практики внедрения онлайн-систем и услуг в спортивной индустрии.

С сообщениями выступят:

– Андрей Сельский, заместитель Министра спорта Российской Федерации. Тема: «Государственное управление в спорте и цифровая спортивная экосистема»;

– Владимир Леонов, Министр спорта Республики Татарстан. Тема: «Разработка и внедрение цифровых технологий в отрасль физической культуры и спорта в Республике Татарстан»;

– Павел Ростовцев, Министр спорта Красноярского края. Тема: «Ключевые цели и ход цифровой трансформации физической культуры и спорта в Красноярском крае»;

– Александр Паньков, член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики. Тема: «Цифровая спортивная федерация и судейские системы»;

– Олег Колесников, директор по технологиям и медиасервисам АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Тема: «Информационные сервисы Универсиады-2023 – вклад в цифровизацию спорта в России»;

– Андрей Новиков, исполнительный директор – начальник управления АО «Сбербанк-Технологии» (ЦА). Тема: «Путь создания цифровой платформы региона по спорту: от простого к сложному»;

– Оксана Гураль, директор Научного департамента Федерации компьютерного спорта России. Тема: «Цифровой профиль спортсмена»;

– Александр Меркулов, генеральный директор ООО «Файнд спорт» – руководитель экспертной группы межведомственной рабочей группы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Тема: «Агрегатор спортивных объектов FindSport.ru. Ландшафт ИТ-сервисов для физической культуры и спорта»;

– Альберт Хусаинов, заместитель генерального директора организации «Sellout Sport System». Тема: «Цифровизация спорта на муниципальном уровне (г. Казань) – решение насущных проблем граждан»;

– Екатерина Ледокол, глава Исполнительного комитета Challenge Москва, основатель акселератора «Ледокол». Тема: «Цифровые платформы как часть экосистемы больших спортивных событий, мировых серий и фестивалей»;

– Анна Никитченко, управляющий партнер O2Consulting, вице-президент «Национального института системных исследований проблем предпринимательства». Тема: «Цифровизация в логике клиентского пути».

Модератором дискуссии выступит Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика».

Цифровизация различных отраслей и сфер деятельности является сегодня одним из ключевых направлений развития экономики Российской Федерации. Для задач цифровой трансформации физической культуры и спорта, достижения «спортивного» показателя национальных целей развития страны (увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году) в 2021 году будет разработала государственная информационная система «Физическая культура и спорт». Её первоочередными сервисами станут: онлайн-запись в спортивные школы, формирование единого календарного плана спортивных соревнований, автоматизация присвоения спортивных разрядов и званий, сбор статистической отчётности физкультурно-спортивной сферы.

«Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» не заменит все существующие спортивные онлайн-решения. Важно развивать спортивную экосистему во всем её многообразии и поддерживать любые решения, которые уже существуют или только создаются», – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский.

Стать слушателем панельной дискуссии «Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта: состояние, тенденции и перспективы» 29 апреля могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: https://sportforumlive.ru (раздел «Регистрация»).

Регистрация участников (в том числе СМИ) открыта до 14:00 26 апреля.

Форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» пройдёт в столице 28-20 апреля. Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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