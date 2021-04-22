В. Матвиенко: Все необходимые законы для реализации поручений Президента должны быть приняты в весеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

По словам Председателя СФ, комитетами палаты уже подготовлен перечень поручений по реализации Послания.

В Послании Президента инициированы беспрецедентные меры по поддержке граждан для достижения высшего национального приоритета – сбережения народа. Об этом сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на Совете палаты.

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Заседание Совета палаты Совета Федерации было посвящено вопросам реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию.

Среди главных направлений Послания Валентина Матвиенко назвала поддержку семей с детьми, тех граждан, которые наиболее в этом нуждаются. «Это серьезная система мер, но она очень адресная, очень точная, реакция в обществе на эти поручения очень позитивная».

Важно, что все пособия и выплаты будут выдаваться в беззаявительном режиме – Президент сделал на этом особый акцент, сказала Валентина Матвиенко.

Намечено решение кредитной проблемы регионов, предложены новые инструменты регионального развития – кредиты под 3 процента. Благодаря этому регионы смогут финансово обеспечить реализацию важных инфраструктурных проектов

По ее словам, Совет Федерации как палата регионов также позитивно воспринял те меры, которые касаются развития субъектов РФ. «Намечено решение кредитной проблемы регионов, предложены новые инструменты регионального развития – кредиты под 3 процента. Благодаря этому регионы смогут финансово обеспечить реализацию важных инфраструктурных проектов».

Важен также экономический раздел Послания, сказала глава СФ. «Без роста экономики невозможно решить задачу повышения благосостояния граждан, создать условия для притока инвестиций».

Один из важнейших вопросов, которому СФ традиционно уделяет большое значение — вопрос газификации регионов, напомнила спикер СФ. «Президент дал четкий сигнал газодобывающим компаниям о том, что граждане не будут платить за подводку газа к их земельным участкам – это будут делать компании. Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу. Нужна конкретная «дорожная карта» с планом и сроками реализации».

Заседание Совета палаты Совета Федерации

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Лилия Гумерова

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Совета палаты Совета Федерации

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В целом, сказала глава верхней палаты парламента, важно, чтобы все намеченные меры незамедлительно заработали. «Необходимые законы для реализации поручений Президента должны быть приняты в весеннюю сессию. Сенаторы, депутаты Государственной Думы, Правительство, субъекты РФ должны сработать как единый, точный механизм».

Сенаторы — каждый в своем регионе – будут мониторить реализацию мер, связанных с исполнением положений Послания по всем обозначенным в нем ключевым вопросам, сказала Валентина Матвиенко. Она отметила, что Комитетами СФ уже подготовлен перечень поручений по реализации Послания.

В ходе заседания Совета палаты председатели Комитетов Совета Федерации представили предложения по реализации мероприятий, необходимых для реализации Послания Президента РФ в том числе в рамках работы Трехсторонней комиссии.

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