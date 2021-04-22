Source: Russia Federal Space

#РКС#НПО ИТ#Конференция22.04.2021 11:20

В РКС открылась научно-техническая конференция «Информационно-управляющие и измерительные системы – 2021»

В Научно-производственном объединении измерительной техники (НПО ИТ), компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), открылась отраслевая научно-техническая конференция «Информационно-управляющие и измерительные системы — 2021». Ученые из компаний и организаций российской космической индустрии обсудят перспективы развития космических систем и предложат концепции новых подходов и технических решений. Конференция, посвященная 55-й годовщине создания НПО ИТ, проходит 22–23 апреля 2021 года на площадке компании в городе Королёве (Московская область).

На конференции ведущие специалисты приборостроительных организаций Госкорпорации «Роскосмос» представят и рассмотрят тенденции современного развития телеметрических и информационно-управляющих систем, перспективные конструкции, технологии и материалы, новое поколение интеллектуальной датчико-преобразующей и управляющей аппаратуры. Участники обсудят техническое перевооружение приборостроительных компаний, информационно-измерительное обеспечение летных испытаний, волоконно-оптические гироскопы и приборы на их основе, перспективы развития средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а также качество производства продукции приборостроительной отрасли.

Отраслевая научно-техническая конференция приборостроительных организаций проводится в НПО ИТ уже почти 15 лет, это экспертная площадка для обмена опытом, делового общения и продвижения инноваций в сфере космического приборостроения. Ее основная цель — обеспечить диалог специалистов предприятий ракетно-космической отрасли и обсудить перспективные направления развития и кооперации между ними. По итогам конференции издается сборник тезисов и статей.

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