В Совете Федерации проходят Дни Курской области

Source: Russia – Council of the Federation

Возглавляют делегацию губернатор Курской области Роман Старовойт и Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

Делегацию субъекта РФ возглавляют губернатор региона Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области и председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. ЖеребиловНиколай ИвановичПредседатель Курской областной Думы

Состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Курской области.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Аркадий Чернецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по социальной политике будет посвящено реализации социальной политики в регионе.

Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Курской области будут в центре внимания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Члены Комитета СФ по обороне и безопасности вместе с представителями органов государственной власти Курской области обсудят вопросы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в регионе, пенсионного обеспечения пожарных и спасателей различной ведомственной принадлежности.

Актуальные вопросы развития образования и культуры Курской области будут затронуты на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Комитете СФ по экономической политике уделят внимание мерам по экономическому развитию Курской области.

В рамках 504-го заседания Совета Федерации состоится «час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Курской области и совершенствовании регионального законодательства сенаторам расскажут губернатор Роман Старовойт и председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

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