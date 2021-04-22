В Совете Федерации проходят Дни Курской области

Source: Russia – Council of the Federation
Возглавляют делегацию губернатор Курской области Роман Старовойт и Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.
Делегацию субъекта РФ возглавляют губернатор региона Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области и председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. ЖеребиловНиколай ИвановичПредседатель Курской областной Думы
Состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.
В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Курской области.
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
1 из 19
Андрей Шевченко
2 из 19
Аркадий Чернецкий
3 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
4 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
5 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
6 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
7 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
8 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
9 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
10 из 19
Андрей Шевченко
11 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
12 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
13 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
14 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
15 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
16 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
17 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
18 из 19
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству. Региональной политике, МСУ и делам Севера
19 из 19
Заседание Комитета СФ по социальной политике будет посвящено реализации социальной политики в регионе.
Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Курской области будут в центре внимания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Члены Комитета СФ по обороне и безопасности вместе с представителями органов государственной власти Курской области обсудят вопросы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в регионе, пенсионного обеспечения пожарных и спасателей различной ведомственной принадлежности.
Актуальные вопросы развития образования и культуры Курской области будут затронуты на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.
В Комитете СФ по экономической политике уделят внимание мерам по экономическому развитию Курской области.
В рамках 504-го заседания Совета Федерации состоится «час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Курской области и совершенствовании регионального законодательства сенаторам расскажут губернатор Роман Старовойт и председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.