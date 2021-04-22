Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КНКА#Луна#МНЛС#Китай22.04.2021 11:35

Заявление Роскосмоса и КНКА по созданию Лунной станции

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация приняли совместное заявление о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

«Принимая во внимание опыт Российской Федерации и Китайской Народной Республики в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий, признавая взаимный интерес в создании Международной научной лунной станции, руководствуясь законодательством своих государств, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, участниками которых являются их государства, и осуществлять сотрудничество на принципах равноправия, открытости и добропорядочности настоящим совместно публикуют заявление о сотрудничестве в области создания МНЛС», — говорится в документе.

МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите вокруг Луны с возможным привлечением других стран, международных организаций и других международных партнеров. Он предназначен для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой обеспечения присутствия человека.

При этом стороны подчеркивают, что МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества. Стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в области создания МНЛС в любой аспект миссии на каждом этапе и убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодно для всех участников.

Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в области космических технологий, космической науки и использования космического пространства. К настоящему времени в рамках взаимодействия в области исследования Луны и дальнего космоса подписаны и успешно реализуются Соглашение между Госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также Соглашение между Госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

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