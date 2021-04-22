Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Актуальные вопросы развития образования и культуры Курской области».

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Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что вопросам развития образования, науки, культуры с акцентом на потребности регионов было уделено отдельное внимание в Послании Президента Федеральному Собранию. «Целый ряд поднимаемых членами Комитета, регионами вопросов, в том числе по совершенствованию подготовки педагогических кадров, воспитанию, доступности высшего образования на бюджетной основе с учетом потребности рынка труда субъектов РФ, серьезной поддержки науки, — нашли отражение в конкретных поручениях Президента. Будем активно работать над реализацией поставленных главой государства задач, в том числе законодательных», — сказала она.

Ключевыми сейчас являются, в том числе вопросы профориентации, среднего специального и профессионального образования

Губернатор Курской области Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области в своем выступлении отметил, что от развития сферы образования напрямую зависит будущее как каждого отдельного региона, так и страны в целом. «Ключевыми сейчас являются, в том числе вопросы профориентации, среднего специального и профессионального образования. Мы системно подходим к их решению», — сказал он.

В обсуждении приняли участие председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, ЖеребиловНиколай ИвановичПредседатель Курской областной Думы председатель комитета образования и науки региона Наталья Пархоменко, председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, представители Министерства культуры РФ.

Сенаторы поддержали регион в вопросах, касающихся реконструкции Курского электромеханического техникума, признанного объектом культурного наследия регионального значения, строительства общежития для Курского педагогического колледжа. Кроме того, при условии проработки необходимых решений и документов, были поддержаны вопросы, связанные со строительством историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги» в Поныровском районе, а также предложения по строительству Курского государственного театра кукол, реконструкции здания для размещения Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки.

Также члены Комитета СФ рекомендовали Министерству просвещения РФ распространить опыт Курской области по созданию многоуровневой системы профессиональной ориентации обучающихся в условиях реализации национального проекта «Образование», предусмотреть возможность участия в мероприятиях национального проекта «Образование» образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы педагогического профиля.

Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором содержатся предложения профильным федеральным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.

На расширенном заседании Комитета СФ также рассматривался вопрос «О направлениях развития среднего профессионального образования в Российской Федерации».

Первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что на сегодняшний день в стране насчитывается более 3,6 тыс. организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования.

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Ольга Хохлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«За последние три года контингент обучающихся в образовательных организациях СПО вырос на 400 тысяч человек. Наиболее популярными направлениями обучения становятся такие области, как инженерное дело, технологии и технические науки, науки об обществе, а также здравоохранение и медицинские науки», — сообщил он.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области акцентировал вопрос разработки Стратегии развития среднего профессионального образования РФ до 2030 г., необходимости ее широкого обсуждения с экспертным сообществом и регионами.

Кроме того, в ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документом вводится новый вид муниципального образования — муниципальный округ в ряд федеральных законов в области культуры, устанавливаются полномочия органов местного самоуправления муниципального округа: организация библиотечного обслуживания, охрана памятников, обеспечение жителей услугами организаций культуры и др.

Член Комитета СФ Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края представил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документом закреплено приведение в отдельных законодательных актах РФ названий образовательных организаций в соответствие с терминологией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, иные научные организации и образовательные организации высшего образования смогут разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Член Комитета СФ Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представил сенаторам Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.

По итогам обсуждения Комитет СФ предложил верхней палате парламента рассмотреть и одобрить указанные законы.

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