И. Абрамов: Вопросам субсидирования авиаперевозок уделяется большое внимание на всех уровнях государственной власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «Субсидирование авиационных перевозок как инструмент повышения транспортной доступности регионов».

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области провел совещание на тему «Субсидирование авиационных перевозок как инструмент повышения транспортной доступности регионов».

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Сенатор отметил, что вопросам субсидирования авиаперевозок уделяется большое внимание практически на всех уровнях государственной власти. Эти вопросы систематически рассматриваются в рамках мероприятий, проводимых в Совете Федерации.

«Президент Российской Федерации в ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года, дал поручение по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений, а также расширению региональных и местных авиаперевозок», — сказал Иван Абрамов.

Он также напомнил, что по итогам встречи с членами Совета палаты 24 февраля 2021 г. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по увеличению объема финансирования программ субсидирования авиаперевозок.

«В этом году субсидирование авиаперевозок осуществляется в рамках двух программ субсидирования: на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети, а также на обеспечение доступности воздушных перевозок населению», — уточнил сенатор.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Иван Абрамов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Александр Пронюшкин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Людмила Талабаева

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Иван Абрамов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Субсидирование авиационных перевозок и льготные («плоские») тарифы как инструменты повышения транспортной доступности регионов»

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По словам Ивана Абрамова, несмотря на то, что были внесены изменения в соответствующие постановления Правительства РФ и увеличено финансирование этих программ, в Совет Федерации продолжают поступать обращения из регионов с просьбой оказать содействие в увеличении объема субсидирования авиаперевозок.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Илья Белавинцев в своем выступлении рассказал о совершенствовании механизмов и принципов формирования субсидируемых авиамаршрутов.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы, связанные с распределением денежных средств между субсидируемыми авиамаршрутами, установлением тарифов, динамикой изменения цен на авиабилеты, а также возможностью увеличения объемов финансирования соответствующих программ на 2021 г. и последующие годы.

В обсуждении приняли участие аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов, сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, авиакомпаний.

По итогам совещания будет подготовлено решение Комитета СФ, нацеленное на дальнейшее совершенствование механизма субсидирования авиационных перевозок как инструмента повышения транспортной доступности регионов.

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