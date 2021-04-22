И. Панченко: Существует реальная потребность в наличии более достоверной и актуальной информации о состоянии окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное обсуждению функционирования системы государственного экологического мониторинга.

Член Комитета СФ по экономической политике Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области провел совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга».

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В мероприятии приняли участие представители Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Министра природных ресурсов и экологии РФ, коммерческих и научных организаций, эксперты. Обсуждались вопросы функционирования системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и формирования государственного фонда данных.

«В настоящее время существует реальная потребность в наличии более полной, достоверной и актуальной информации о состоянии окружающей среды», — сказал Игорь Панченко.

Сенатор отметил, что данному вопросу уделяется большое внимание в Правительстве Российской Федерации. «В 2020 году утверждена Концепция создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, которая призвана создать эффективную систему прогнозирования изменения состояния и загрязнения окружающей среды и информационной поддержки принятия управленческих решений по вопросам ее охраны», — напомнил он.

Законодатель также напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации подчеркнул важность и необходимость решения проблем экологии. «Одним из механизмов решения этих задач является экологический мониторинг».

Совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга»

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Игорь Панченко

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Совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга»

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Совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга»

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Игорь Панченко

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Совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга»

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Совещание на тему «О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга»

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Участники совещания обсудили итоги трехлетней работы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), обозначили круг основных источников загрязнения окружающей среды. Также затронуты темы взимания штрафов за нарушения, предотвращения экологического ущерба, затраты, связанные с администрированием информационной системы. Обозначена позиция Министерства природных ресурсов и экологии РФ по передаче функционала администрирования информационной системы ППК РЭО.

По итогам совещания приняты рекомендации, которые будут использованы в дальнейшей работе.

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