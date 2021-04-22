Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Цифровая Земля#Милана Элердова22.04.2021 23:40

Калужская область будет применять геосервисы «Цифровой Земли»

Калужская область стала еще одним регионом, где планируется использование в работе региональных органов исполнительной власти комплекса геоинформационных решений «Цифровая Земля — сервисы». Продукт разработан ТЕРРА ТЕХ, компанией холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Комплекс геосервисов «Цифровая Земля», функционирующий на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса, создан в рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект призван обеспечить профильные региональные министерства и ведомства информационно-аналитическими материалами о состоянии и статусе территорий и природных ресурсов по семи направлениям: лесное и сельское хозяйство, недропользование, землепользование, строительство, чрезвычайные ситуации, экомониторинг.

Заместитель губернатора, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский: «Особое внимание сегодня мы уделяем проекту „Цифровая Земля“. С использованием разработанных на основе данных космического мониторинга новых геоинформационных сервисов Калужская область будет осуществлять контроль за целевым использованием сельскохозяйственных земель, лесного фонда, разработкой карьеров, строительством и состоянием объектов инфраструктуры, а также вести экологический мониторинг региона».

Калужская область — один из лидеров России по степени использования передовых ГИС-технологий в работе региональных госструктур. На геопортале Калужской области размещены 36 геосервисов, предоставляющих информацию о различных объектах и территориях. Работа калужской системы мониторинга земель сельхозназначения, входящая в 15 лучших практик Росреестра в России, позволила за семь лет вдвое увеличить количество пашен. В регионе активно применяются спутники для навигации и мониторинга транспорта. Пять муниципалитетов с помощью космической съемки выявляют объекты недвижимости, не поставленные на кадастровый учет. Одним из первых в России субъект запустил систему спутниковых межевых станций, которые собирают и круглосуточно транслируют измерительную информацию для кадастровых инженеров.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Российские регионы — одни из главных потребителей сервисов «Цифровой Земли». В ходе опытной эксплуатации мы находились в непрерывном контакте с пилотными регионами, чтобы быстро получать обратную связь по работе комплекса геосервисов непосредственно от специалистов на местах, в помощь которым разработка и создавалась. Мы видим большой потенциал в объединении ГИС-экспертизы Калужской области с возможностями облачных сервисов «Цифровой Земли».

Геоинформационные сервисы комплекса «Цифровая Земля» призваны обеспечить регулярный и независимый контроль территорий и активов, способствовать автоматизации и цифровизации процессов ведения контрольно-надзорной деятельности, вовремя обнаруживать нарушения и принимать взвешенные управленческие решения на основе объективной аналитики. В зависимости от степени геоинформационной готовности региона возможен переход полностью на использование комплекса или интеграция сервисов «Цифровой Земли» с действующими в субъектах РФ геоинформационными системами посредством технологий API.

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