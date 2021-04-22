Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили меры по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота и развитию береговой логистической инфраструктуры.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «О мерах по обеспечению комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота и развитию береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для хранения и транспортировки рыбной продукции».

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Мероприятие провела член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

По словам сенатора, указанная тема — одна из самых сложных для российского рыбохозяйственного комплекса. Речь ищет об обеспечении комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота и развитии береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для хранения и транспортировки рыбной продукции. Решение комплекса проблем, составляющих этот вопрос, находятся на стыке различных отраслей экономики, подчеркнула законодатель.

Как отметила Людмила Талабаева, ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и создании стимулов для увеличения добавленной стоимости на береговых перерабатывающих предприятиях играет наличие эффективной портовой инфраструктуры по приемке, хранению и последующей транспортировке рыбы и рыбной продукции.

Сенатор обратила внимание, что в настоящее время с учетом закрытия портов КНР наблюдается дефицит современных мощностей с необходимым температурным режимом для хранения рыбы и рыбной продукции в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, который обеспечивает до 70 процентов вылова и выгрузки на российский берег рыбы и рыбной продукции.

При этом она уточнила, что подавляющее большинство портовых холодильников введено в эксплуатацию 30 и более лет назад, и около половины из них не соответствуют современным требованиям. «Прирост грузооборота водных биологических ресурсов в морских портах вызывает потребность увеличения холодильных мощностей. В целях решения этой задачи необходимо задействовать механизмы государственной поддержки. Также по причине закрытия портов КНР, необходимо наращивать объемы перевозки рыбы в европейскую часть страны», — отметила законодатель.

При этом, считает сенатор, требуется учитывать изменение технологий транспортировки рыбопродукции и увеличение степени контейнеризации, прежде всего, при отгрузках на внутренний рынок по железной дороге. «Переход к контейнерным технологиям перевозки на фоне выбытия специализированного рефрижераторного подвижного состава создает для портовых операторов возможности увеличения пропускной способности морских терминалов за счет организации удаленных контейнерных терминалов. Это снизит нагрузку на припортовую инфраструктуру, позволит повысить оперативность доставки продукции отечественным потребителям», — отметила Людмила Талабаева.

Сенатор указала, что субсидирование перевозок рыбы и рыбопродукции железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны может стать существенным стимулом для увеличения объемов поставок рыбы и рыбной продукции в центральные регионы страны. Также одним из важнейших путей доставки рыбы является Северный морской путь. За последние годы данный метод доставки рыбопродукции применялся и показал свою актуальность, однако он используется не системно. «Росрыболовству уже сейчас необходимо проработать вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути по доставки рыбной продукции в европейскую часть страны, обратив особое внимание на снижение существующих тарифов за перевозку грузов».

Парламентарий также считает, что отсутствие конкурентных по срокам и стоимости центров по комплексному обслуживанию и ремонту судов рыбопромыслового флота в отечественных морских портах привело к переориентации российских судовладельцев на их обслуживание и ремонт в иностранных портах. Например, в настоящее время в российских морских портах осуществляются ремонт и межрейсовое техническое обслуживание в основном мало- и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота.

«Локализация обслуживания рыбопромыслового флота — необходимое условие переориентации деятельности рыбопромысловых компаний на российский берег, увеличения количества судозаходов в российские порты и объемов грузооборота в них», — подчеркнула Людмила Талабаева. «Это потребует создание в ближайшее время дополнительных мощностей по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота». Планируется, добавила она, что суммарные инвестиции в модернизацию объектов береговой инфраструктуры, задействованных в комплексном обслуживании рыбопромыслового флота на современном технологическом уровне, составят около 9 миллиардов рублей.

«Только при решении этих задач можно добиться повышения привлекательности российских рыбных терминалов для рыбохозяйственных, торговых, транспортных и иных заинтересованных организаций за счет улучшения качества и конкурентоспособности оказываемых портово-логистических, технических и сервисных услуг», — считает парламентарий.

Реализации вышеперечисленных мер, по ее словам, создаст необходимые предпосылки и условия для увеличения поставки рыбной продукции на внутренний рынок по доступной цене.

Подводя итоги совещания, Людмила Талабаева отметила, что важно продолжить системную работу по повышению привлекательности российских морских портов для рыбохозяйственных организаций путем совершенствования механизмов управления объектами соответствующей инфраструктуры, создания торгово-логистических комплексов по хранению и переработке продукции, развития судоремонта оптимизации транспортных схем доставки этой продукции в регионы потребления.

Специфика отечественного рыбохозяйственного комплекса состоит в том, что места добычи и первичной переработки основного объемов продукции (рыбы и морепродуктов) существенно удалены от основных районов их потребления, констатировала Людмила Талабаева. «Наша задача, чтобы эта продукция своевременно была доставлена населению, чтобы она была качественная, доступная, разнообразная по ассортименту», — подчеркнула парламентарий.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области и Борис Невзоров, НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края советник Министра сельского хозяйства РФ Евгений Кац, заместитель Руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов, заместитель Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, представители министерств и ведомств, эксперты.

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