Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb22.04.2021 04:10

На Восточном состоялся вывоз РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb

В соответствии с решением Государственной комиссии 22 апреля 2021 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему. Ее пуск запланирован на 26 апреля в 01:14 по московскому времени.

Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. Одновременно совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступил к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему, и проведен наезд мобильной башни обслуживания, которая предназначена для подготовки ракет космического назначения семейства «Союз-2» к старту.

В рамках первого стартового дня запланированы стыковка заправочных и пневмокоммуникаций, автономные проверки разгонного блока «Фрегат» разработки и производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), проведение проверок и подготовка космических аппаратов OneWeb к предстоящему в понедельник запуску. Во второй половине дня будут проведены сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки, затем — автономные проверки ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос).

За процедурой вывоза ракеты-носителя наблюдали представители руководства Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерней компании «Главкосмос», а также уполномоченные представители иностранных компаний: Arianespace, Starsem и OneWeb.

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Космические аппараты OneWeb разработаны компанией AIRBUS Defence and Space. Аппараты в рамках запуска 26 апреля произведены компанией OneWeb Satellites (50% акций принадлежит AIRBUS Defence and Space и 50% акций принадлежит компании OneWeb) на заводе в штате Флорида (США). Начиная с 2020 года проект OneWeb реализуется компанией Bharti Global (Республика Индия) и правительством Великобритании (владеют по 42,2% акций OneWeb, оставшиеся акции распределены между компанией Softbank (Государство Япония) — 12,3% и компанией Hughes Network Systems (США) — 2,6%). Держателем контрольной акции является правительство Великобритании.

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