На форуме «SportForumLive» рассмотрят реализацию Стратегии-2030

Source: Russia Ministry of Sport

Одним из ключевых мероприятий деловой программы форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» станет семинар-совещание с субъектами Российской Федерации, в ходе которого участники обсудят региональные планы реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, поделятся опытом успешных практик и эффективных механизмов распределения бюджетных средств.

Семинар-совещание состоится 29 апреля с 10:00 до 11:30 (г. Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор).

Мероприятие проведёт директор Департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий.

В этот же день в 15:15 совместно с Минстроем России состоится заинтересованный разговор о создании комфортной городской среды для занятий спортом. В ходе мероприятия участники поделятся положительным опытом строительства быстровозводимых сооружений с привлечением внебюджетных инвестиций в регионах.

Спикеры: первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалёв, представители Минстроя России и другие.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://sportforumlive.ru.

За дополнительной информацией по вопросам участия в мероприятиях просьба обращаться к уполномоченному оператору форума – АНО «Форум «Спортивная Держава» по тел.: 8 (495) 640-88-50, электронная почта: forum@s-f-r.ru.

Форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» пройдёт в столице 28-20 апреля. Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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