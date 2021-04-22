Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-17#МКС-6422.04.2021 15:23

Новое «Созвездие» на небосклоне экспериментов

Послеполетные исследования с участием космонавтов начинаются на месте их приземления. После длительного пребывания на орбите членам экипажа трудно ходить, стоять, ориентироваться в пространстве. Именно в этот момент важно провести первую часть исследований, позволяющих проследить динамику восстановления функциональной работоспособности космонавтов, что имеет исключительную важность для подготовки межпланетных полетов.

«Работа началась практически сразу, как только экипаж покинул спускаемый аппарат, — рассказал командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков. — После прохождения медицинского контроля и перемещения в санитарно-эвакуационную палатку мы стали участниками эксперимента „Полевой тест“, связанного с дальнейшим освоением Солнечной системы».

Специалисты регистрируют показания датчиков, в то время как космонавты выполняют простейшие действия: ходят по ровной поверхности, переступают через препятствия, встают со стула. Тесты проводятся несколько раз в разные сроки после приземления экипажа, но первое исследование по возможности стараются организовать непосредственно в санитарно-эвакуационной палатке, куда космонавтов обычно несут на руках. Создать научно-технический задел для осуществления работ по программам полетов к Луне, межпланетных перелетов и освоения планет Солнечной системы призван и другой эксперимент − «Созвездие-ЛМ». Но его цель − оценить операторскую деятельность космонавтов после длительных полетов и возможность выполнения ими различных работ.

Первый этап эксперимента «Созвездие-ЛМ-21/22» с участием космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова прошел 18 апреля 2021 года — на следующий день после возвращения на Землю экипажа экспедиции МКС-64. Сергей Кудь-Сверчков присоединился к коллеге чуть позже. Для него «Созвездие» — это новый опыт, так же как и другие послеполетные исследования, ведь ранее он не совершал космические экспедиции.

Космонавты выполняли необходимые действия в статике и в динамике, используя тренажер управляемого спуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» на базе центрифуги ЦФ-18. Оценивалась возможность осуществления посадки на поверхность планеты в ручном режиме после длительного полета.

«По возвращении в Звездный городок мы приняли участие в эксперименте „Созвездие-ЛМ“, который проводит Центр подготовки космонавтов. Отрабатывая на центрифуге спуск, испытали те же нагрузки, что и при возвращении на Землю», − поделился впечатлениями космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

На пятый день после посадки экипажа исследования в рамках эксперимента «Созвездие-ЛМ-21/22» провели на тренажере «Дон-Союз». Космонавты моделировали процесс управления космическим аппаратом при выполнении режима ручного причаливания. Оценивалось качество выполнения поставленных задач и психофизическое состояние участников испытания. Эти данные также необходимы специалистам для дальнейшего использования при прогнозе деятельности космонавтов в более длительных полетах.

MIL OSI