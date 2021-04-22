Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Газпром#Газпром космические системы#Орбитальные группировки22.04.2021 18:45

Роскосмос и Газпром готовятся развернуть спутниковый геотехнический мониторинг опасных производственных объектов России

Госкорпорация «Роскосмос» и Газпром предлагают создать единую федеральную систему геотехнического мониторинга опасных производственных объектов. Освоение метода радиолокационной интерферометрии с применением конкурентоспособных отечественных спутников позволит держать под наблюдением опасные объекты на территории России, в том числе в труднодоступных местах, при значительно меньших затратах, чем требуют наземные методы слежения.

Вопрос создания федеральной спутниковой системы геотехнического мониторинга ОПО обсуждался 20 апреля 2021 года на специальном межведомственном совещании, которое совместно организовали Госкорпорация «Роскосмос» и Газпром. Участниками совещания стали Минприроды, Минцифра, Минэнерго, Минтранс, МЧС России, федеральные службы Росприроднадзор, Ростехнадзор, Росреестр, а также Госкорпорация «Росатом», Транснефть, Газпром космические системы и Газпром СПКА.

По итогам совещания принято решение поддержать внедрение в Российской Федерации единой системы геотехнического мониторинга ОПО на основе отечественных космических аппаратов радиолокационного наблюдения, в том числе создаваемых в рамках программы «Сфера». Для проработки этой задачи при Координационном центре Правительства Российской Федерации будет сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей Госкорпорации «Роскосмос», заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, энергетических и энергосетевых компаний.

Технология космического геотехнического мониторинга поможет предотвратить техногенные аварии, связанные с геодинамическими процессами в недрах Земли. Это будет способствовать решению задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций, которую поставил на оперативном совещании Совета Безопасности Российской Федерации в октябре 2020 года Президент России.

В настоящее время в стране около 100 тысяч опасных производств и других объектов, где имеются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, а ежегодный ущерб от техногенных аварий и катастроф достигает 3-5% ВВП. Среди самых крупных инцидентов, связанных с геодинамическими процессами, стали провалы грунта в Соликамске и Березниках Пермского края на месторождении калийно-магниевых солей, разрушение резервуара с дизельным топливом «ГМК «Норильский никель», что привело к загрязнению рек Амбарная и Далдыкан.

Программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера», которую реализует Госкорпорация «Роскосмос», предусматривает создание многоспутниковых космических систем мониторинга, а также строительство Сборочного производства космических аппаратов в городе Щёлково Московской области, где будут выпускаться спутники связи «Ямал», спутники дистанционного зондирования Земли «СМОТР», а также малые серийные аппараты для многоспутниковых группировок.

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