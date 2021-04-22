Source: Russia – Council of the Federation

Первый пункт повестки Совета палаты, который начнется в 14:00, будет посвящен реализации Послания и пройдет в режиме прямой трансляции.

В четверг, 22 апреля, в 14:00 состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с Посланием Президента России Федеральному Собранию. Об этом сообщила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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«Послание Президента – важнейший документ для парламентариев, а его исполнение – наша основная задача на ближайшее время. Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан… За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы Президента помогут им адресно.

Некоторые темы Послания – газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса – неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации. У сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.

Послание Президента – важнейший документ для парламентариев, а его исполнение – наша основная задача на ближайшее время

Многие социально значимые задачи, сформулированные Президентом, имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно.

Фактически на Совете палаты мы разработаем «дорожную карту» наших действий на ближайший период. Это важный этап работы, поэтому обсуждение будет вестись в режиме прямой трансляции».

Спикер верхней палаты также напомнила, что 23 апреля, в пятницу, в соответствии с графиком состоится очередное 504-е заседание Совета Федерации.

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