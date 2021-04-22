Сенаторы выступили в ПАСЕ в ходе дискуссии на тему о дискриминации лиц, страдающих хроническими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области приняли участие в дискуссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по теме «Дискриминация лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями».

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

При обсуждении доклада ПАСЕ Александр Башкин отметил, что исторически люди с хроническими заболеваниям по вине общества ущемлялись во всех аспектах человеческого существования всегда. Они затруднены в возможности создавать семью, воспитывать детей, ущемлены в бытовых вопросах или пользовании социальной инфраструктурой, испытывают сложности в поиске работы, и осуществлении профессиональной деятельности. «Человеческая цивилизация проделала большой путь для искоренения этого ужасного явления, казавшегося еще недавно абсолютной нормой», — сказал сенатор.

Важным этапом в этой сфере он назвал развитие инфраструктуры, приспособленный для облегчения жизнедеятельности людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью. «Самым непростым этапом стало формирование терпимости и чувствительности к таким людям в сознании членов общества. Этот процесс оказался самым сложным и продолжается в большинстве стран до настоящего времени».

Сенатор считает актуальным один из пунктов проекта резолюции ПАСЕ, призывающий проводить совместно с гражданским обществом основанные на фактических данных эффективные кампании по повышению осведомленности общественности о хронических и продолжительных заболеваниях.

При этом Александр Башкин обратил внимание, что содержание доклада в основном обращено к людям, отражающим соматическими хроническими или длительными заболеваниями, но отражена тема больных психическими заболеваниями. «Большинство психических заболеваний за исключением нескольких экзогенных психозов или психопатий -хронические. Кроме того, во многих случаях у таких лиц появляются дополнительные виды ограничений, но, в первую очередь, еще и свободы», — пояснил он. Поэтому парламентарий подчеркнул, что эта категория людей должна была особо учтена и в тексте доклада, и в обсуждении. Сенатор поблагодарил докладчика за аккуратное и объективное раскрытие непростой и щекотливой темы и предложил поддержать предложенные материалы.

Владимир Круглый, Заслуженный врач России, поблагодарил докладчика за проделанную работу, и отметил, что одной из форм дискриминации граждан в плане возникновения хронических заболеваний может быть отсутствие государственной системы действенной профилактики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, четыре группы хронических неинфекционных заболеваний вносят наибольший вклад в смертность во всем мире, к ним относят: сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, злокачественные новообразования и хроническую обструктивную болезнь легких.

Как подчеркнул сенатор, эти заболевания имеют общие доказанные поведенческие факторы риска, то есть те факторы, которые зависят от самого человека: курение, избыточное потребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание. Существуют также и метаболические факторы риска, такие как артериальная гипертония и ожирение.

Владимир Круглый считает, что важнейшим из способов борьбы с неинфекционными патологиями является целенаправленная деятельность по сокращению всех факторов риска. «Если на государственном уровне уделить максимальное внимание профилактике и внедрению принципов здорового образа жизни, то во многих случаях удастся предотвратить критическое развитие и неконтролируемое течение заболеваний и, как следствие, развитие инвалидности», — уверен он.

«Вопросы профилактики неинфекционных хронических заболеваний, внедрения принципов здорового образа жизни являются приоритетными, требуют особого внимания и должны найти свое отражение в резолюции ПАСЕ», — предложил законодатель.

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