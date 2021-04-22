Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#МКС#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия22.04.2021 17:50

Состоялся проектный урок «Рой наноспутников (2 этап)»

Сегодня, 22 апреля 2021 года, состоялась прямая трансляция первого проектного урока нового сезона образовательно-просветительского проекта «Космический урок», темой которого стала «Рой наноспутников (2 этап)».

Участники из Детских технопарков «Кванториум» Омска, Томска и Королева, а также Кемеровского Центра «УникУм» и Всероссийского детского центра «Орленок» Краснодарского края смогли продемонстрировать выполненные домашние задания, а также ответить на тематические вопросы экспертов: какие интерфейсы предусмотрены между контейнером полезной нагрузки и корпусом малого космического аппарата и какие существуют варианты решения проблемы управления и ориентации спутников роя?

«Космический урок предоставляет возможность ребятам быть в теме мечты, теме будущего. Редко кому удается прикоснуться к этой теме, но мы уверены, что среди вас сегодня находятся те пытливые, неугомонные, смелые и рьяные, которые и будут осваивать проекты», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Школьники смогли задать интересующие их вопросы Герою Россию, космонавту Роскосмоса Олегу Новицкому в режиме прямого включения с борта Международной космической станции. В завершение урока участники получили домашнее задание к следующему проектному уроку, который состоится уже в июне 2021 года.

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Образовательно-просветительский проект «Космический урок» проводится на ежегодной основе. В 2021 года планируется проведение 5 проектных и 4 предметных уроков с участием центральной и активных площадок и подключением Международной космической станции. Партнерами Проекта выступают Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Томский государственный педагогический университет и филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск».

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