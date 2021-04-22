Участники форума «SportForumLive» обсудят подготовку кадров для спортивной отрасли

Source: Russia Ministry of Sport

Важной темой деловой программы форума «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» станет подготовка кадров для занятий физической культурой и спортом различных групп населения. Каких специалистов ждёт работодатель? Кто и как их готовит? Какая должна быть мотивация?

Круглый стол по данной теме состоится 29 апреля с 10:00 до 11:30 (г. Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор).

Участники в формате открытого диалога обсудят проблемы подготовки квалифицированных кадров для спортивной индустрии. В рамках круглого стола будет проведён анализ эффективности различных моделей взаимодействия образовательных организаций с работодателем, а также мониторинг востребованности тех или иных профессиональных работников в области физической культуры и спорта на рынке труда.

Модератор круглого стола – заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта Российской Федерации Марина Щенникова. Участники: президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, вице-президент Национальной лиги инструкторов Татьяна Дунаева, директор Департамента разработки и внедрения Национальной программы подготовки хоккеистов Федерации хоккея России Павел Шеруимов, директор Санкт-Петербургского государственного научно-исследовательского института физической культуры Сергей Воробьёв и другие.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://sportforumlive.ru.

За дополнительной информацией по вопросам участия в панельной дискуссии просьба обращаться к уполномоченному оператору форума – АНО «Форум «Спортивная Держава» по тел.: 8 (495) 640-88-50, электронная почта: forum@s-f-r.ru.

Форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» пройдёт в столице 28-20 апреля. Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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