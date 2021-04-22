Члены Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета обсудили вопросы реализации положений Послания Президента РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел председатель Временной комиссии СФ А. Климов.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел заседание Комиссии, посвященное реализации положений Послания Президента РФ в части защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

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Как подчеркнул Андрей Климов, хотя ежегодное Послание Федеральному Собранию России Президента РФ было посвящено в большей части сугубо внутренним, социально-экономическим вопросам, тем не менее отмеченные в предшествующих посланиях положения о необходимости укрепления государственного суверенитета России не только остаются в силе, но и получили дополнительные важные уточнения.

В частности, сенатор обратил внимание на слова главы государства о том, что на Западе упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности.

Андрей Климов подчеркнул, что члены сенаторской комиссии также неоднократно поднимали этот вопрос, в том числе и на различных международных площадках.

Глава Временной комиссии СФ обратил внимание, что иностранные антироссийские центры продолжают свою деструктивную деятельность. «Так, с помощью зарегистрированных иностранных агентов и иных ставленников Запада была срочно предпринята попытка организовать в день ежегодного президентского послания 21 апреля уличные беспорядки в ряде городов России (включая Москву и Петербург)», — сказал Андрей Климов. «К слову, эта провокация вчера, по сути, провалилась, как проваливались ранее и иные подобные попытки извне навязать нашему народу чужую волю».

Попытки отдельных игроков на международной арене выйти за допустимые границы в отношениях между суверенными государствами не останутся незамеченными

«Хотелось бы верить, что на Западе прислушаются к России и прекратят, наконец, противоречащее общепризнанным нормам международного права явные попытки оказать деструктивное влияние на сугубо внутренние дела России, включая намерение вмешаться в электоральный процесс на предстоящих выборах в Государственную Думу».

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Владимир Джабаров

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Маргарита Павлова

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Елена Афанасьева

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Маргарита Павлова

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Андрей Климов

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Андрей Климов подчеркнул, что сенаторская комиссия ведет непрерывный мониторинг попыток вмешательства со стороны США, их партнеров по НАТО и иных зарубежных «доброжелателей».

«Попытки отдельных игроков на международной арене выйти за допустимые границы в отношениях между суверенными государствами не останутся незамеченными. Наша комиссия продолжит разработку предложений по законодательному обеспечению возможностей для соответствующих ответов на недружественные акции, в том числе и ассиметричных», — заключил Андрей Климов.

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