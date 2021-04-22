Члены профильного Комитета СФ обсудили основные положения доклада о деятельности Генерального прокурора РФ за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел председатель Комитета СФ А. Клишас.

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенаторы обсудили основные положения доклада о деятельности Генерального прокурора РФ за 2020 год. На заседании Комитета присутствовал первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместители Генерального прокурора РФ Николай Винниченко, Валерий Петров, Анатолий Разинкин, Игорь Ткачев.

С докладом о деятельности за 2020 год на 504-м заседании Совета Федерации 23 апреля перед сенаторами выступит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Документ представил Александр Буксман. Он остановился на ключевых направлениях доклада и ответил на вопросы сенаторов, в том числе касающиеся экологической безопасности и противодействия коррупции.

Александр Буксман отметил, что Генеральной прокуратурой в 2020 году особое внимание уделялось целевому использованию бюджетных средств на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в числе основных приоритетов оставались защита прав предпринимателей, вопросы своевременной оплаты труда работников, а также защита прав несовершеннолетних. В этой связи, по его словам, относительно новым направлением для Генеральной прокуратуры стали действия по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в незаконные протестные акции.

Особое внимание со стороны Генеральной прокуратуры уделялось вопросам возмещения ущерба причиненного коррупционными преступлениями, охраны окружающей среды, в том числе ликвидации накопленного экологического вреда.

Доклад Генерального прокурора представляется в этом году в рамках исполнения конституционной обязанности, установленной законом о поправке к Конституции РФ

Андрей Клишас заметил, что доклад Генерального прокурора представляется в этом году в рамках исполнения конституционной обязанности, установленной законом о поправке к Конституции РФ.

По словам сенатора, одной из центральных тем 2020 года, которая была под пристальным вниманием Президента РФ и Правительства РФ, являлась тема экологии, и выразил надежду, что Генеральная прокуратура будет внимательным образом анализировать нарушения экологического законодательства.

В свою очередь Александр Буксман выступил за усиление ответственности природопользователей, крупных корпораций, особенно тех, кто мало вкладывает в экологическую безопасность.

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Елена Мизулина

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Александр Башкин

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Анатолий Артамонов

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Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Комитетом СФ подготовлен Проект постановления о докладе Генерального прокурора РФ с учетом поступивших предложений сенаторов и Генеральной прокуратуры.

Сенаторы обсудили также проект постановления Совета Федерации «О Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год».

Члены Комитета СФ рассмотрели изменения в Трудовой, Жилищный и Земельный кодексы РФ в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

Также сенаторы рекомендовали палате одобрить изменения в законодательство в части ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства и ряд других.

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