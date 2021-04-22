Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#История#Орбитальные группировки22.04.2021 21:00

Штрихи к истории: искусственный спутник Земли «Прогноз»

В апреле 1972 года на орбиту отправился первый спутник серии «Прогноз», созданный на Машиностроительном заводе С.А. Лавочкина (ныне — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), чтобы изучить космическую погоду и взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром.

Космическая погода совсем не похожа на ту, к которой мы привыкли на Земле. Несмотря на то, что наше Солнце излучает свет удивительно стабильно, предсказать порывы его ветра не так-то просто. Солнечные пятна, протуберанцы, вспышки — главные атрибуты, определяющие космическую погоду в околоземном пространстве.

Солнце постоянно испускает поток заряженных частиц высокой энергии — солнечный ветер, состоящий в основном из электронов, протонов и ядер гелия. Помимо этого, из-за турбулентности силовых линий его магнитного поля при вращении происходят вспышки с выделением огромного количества энергии и выбросом коронарной массы: в межпланетное пространство отправляется шлейф заряженных частиц высокой энергии.

Если выброс происходит в сторону Земли, через несколько дней ее настигает первая ударная волна высокоэнергетических частиц. Магнитное поле Земли, как щит, перенаправляет большую их часть вдоль силовых линий, защищая жителей планеты от их вредоносного воздействия. Доля частиц солнечного ветра все же проникает на полюсах и, взаимодействуя с молекулами воздуха, заставляет их светиться. Тогда мы видим уникальное световое шоу — полярное сияние! Особо сильные вспышки могут существенно нарушить работу космических аппаратов на орбите.

Серия «Прогноз» состояла из 12 космических аппаратов, произведённых в НПО Лавочкина, которые были поочередно запущены в период с 1972 по 1996 гг. Все спутники полностью выполнили предусмотренные программы и превысили гарантируемые сроки работы. Космические аппараты изучали взаимодействие магнитосферы Земли с солнечным ветром непосредственно из космоса и передавали данные о радиационной обстановке в околоземном пространстве. Научные результаты миссии существенно продвинули человечество в понимании структуры и свойств солнечной плазмы и межпланетной среды.

Сегодня за анализ и прогноз гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также за мониторинг состояния ионосферы и магнитного поля Земли отвечают российские спутники следующего поколения систем «Электро» и «Арктика», которые также разработаны в НПО Лавочкина.

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