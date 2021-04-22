Ю. Федоров: Для восстановления и роста экономики необходимо создавать условия для привлечения частного капитала

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании по вопросам экономической и промышленной политики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной политики. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

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«В современных условиях восстановление экономики, а тем более ее рост, возможны только при создании максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций и активном вовлечении частного капитала в реализацию масштабных общественно значимых проектов», — отметил сенатор.

По его словам, механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) успешно применяются во всем мире для реализации крупномасштабных проектов. Эти механизмы актуальны не только для мегапроектов, но и для проектов среднего уровня и более мелких, в том числе, уровня муниципальных образований.

«На сегодняшний день по различным оценкам на стадии подготовки и реализации находится около трех тысяч соглашений государственно-частного партнерства, более 1,7 триллиона рублей инвестиций. Большая часть из них – концессионные соглашения», — сказал Юрий Федоров.

Сенатор подчеркнул, что кризисные явления в экономике, возникшие, в том числе, из‑за пандемии, притормозили развитие соглашений ГЧП.

Парламентарий сообщил, что от профессионального сообщества поступают предложения по совершенствованию законодательства о ГЧП. «Речь, в частности, идет о включении в закон о ГЧП положений, устанавливающих гарантии для частных партнеров и финансирующих лиц, расширении возможностей сторон при структурировании соглашений о ГЧП, устранении правовой неопределенности, касающейся статуса финансирующих лиц», — пояснил Юрий Федоров.

Он также заметил, что положения закона о ГЧП необходимо привести в соответствие с земельным, лесным и водным законодательством, а также законодательством РФ о недрах.

Особое внимание сенатор уделил проекту федерального закона о внесении изменений в законы о концессиях и ГЧП, подготовленному Министерством экономического развития РФ.

«Наибольшее опасение у участников рынка вызвало появившееся в одной из последних версий законопроекта установление максимального размера бюджетного участия в концессионных проектах на уровне 80 процентов расходов на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения, и максимального размера капитального гранта на уровне 75 процентов», — считает Юрий Федоров.

Парламентарий пояснил, что, по оценке участников рынка, установление пороговых значений приостановит реализацию заключенных концессионных соглашений, а также воспрепятствует запуску новых проектов. По данному вопросу для выработки компромиссного решения будет продолжена совместная работа профильного Комитета СФ и Министерства экономического развития РФ.

В заседании приняли участие председатель комиссии, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, а также члены Комиссии – председатели региональных органов законодательной власти.

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