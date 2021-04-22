Ю. Федоров: Раскрытие экономического потенциала государства невозможно без снижения антропогенного воздействия на окружающую среду

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы совершенствования законодательства в сфере охраны окружающей среды, в части осуществления государственного экологического мониторинга обсудили в Комитета СФ по экономической политике.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики в режиме видео-конференц-связи провел «круглый стол» на тему «Климатические риски реализации государственных программ, национальных проектов и программ развития отраслей экономики».

Смотрите также

В работе приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, органов исполнительной власти субъектов РФ и экспертного сообщества.

Участники рассмотрели потенциальные риски, возникающие вследствие изменения климата, меры по их предупреждению и нейтрализации.

Юрий Федоров напомнил, что в начале 2021 года эксперты Всемирного экономического форума назвали климатические риски глобальной угрозой номер один по силе воздействия.

В современных условиях крайне важна адекватная оценка экономического и неэкономического ущерба от воздействия климатических факторов на хозяйственную деятельност

«В современных условиях крайне важна адекватная оценка экономического и неэкономического ущерба от воздействия климатических факторов на хозяйственную деятельность, а равно – заблаговременного учета и прогнозирования этих факторов, в том числе технологических. Эти вопросы должны прорабатываться на уровне государства и учитываться в стратегических документах, включаться в программы и национальные проекты», — сказал Юрий Федоров.

Например, по мнению сенатора, с учетом климатических изменений и особого внимания к соблюдению экологических требований и сокращению выбросов СО2 немыслима реализация амбициозных проектов в Арктической зоне без планомерной научно-исследовательской работы и применения передовых отечественных технологий строительства и энергоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.

«Качественное раскрытие экономического потенциала в современных условиях невозможно без снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, модернизации промышленности и инфраструктуры с учетом принципов устойчивого развития и соответствующего изменения технологических процессов, подготовки кадров для экономики будущего, развития науки, цифровизации и развития низкоуглеродной энергетики», — подчеркнул Юрий Федоров.

Как отметил Геннадий Орденов, тема климатических рисков давно вошла в публичную повестку и в повестку работы органов государственной власти.

«На площадке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию мы давно и активно работаем по этому направлению», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в контексте восприятия климатических рисков фигурирует в первую очередь климатический аспект.

«Круглый стол» на тему «Климатические риски реализации государственных программ, национальных проектов и программ развития отраслей экономики»

1 из 4

Юрий Федоров

2 из 4

«Круглый стол» на тему «Климатические риски реализации государственных программ, национальных проектов и программ развития отраслей экономики»

3 из 4

Геннадий Орденов

4 из 4

«Российская промышленность достигла успехов в техническом снижении выбросов парниковых газов, ведется большая работа по модернизации мощностей, генерации энергетики, на крупных объектах внедряются новые доступные технологии и реализуются отраслевые программы технологической модернизации».

«Крупнейшие компании России стремятся повысить уровень экологической устойчивости в структуре своего бизнеса», — сказал Геннадий Орденов.

В ходе дискуссии затронуты вопросы функционирования системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и формировании государственного фонда данных», учета климатических рисков при реализации государственных программ и национальных проектов, связанных с раскрытием экономического потенциала промышленности, топливно-энергетического комплекса, строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.

По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые после доработки будут направлены в соответствующие министерства и ведомства.

MIL OSI