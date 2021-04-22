Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата22.04.2021 01:10

95 лет со дня рождения Виктора Александровича Пухова

Сегодня, 22 апреля 2021 года, исполнятся 95 лет со дня рождения руководителя работ и специалиста в области испытаний изделий ракетно-космической техники Виктора Александровича Пухова.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе (1950 г.); д.т.н. С 1950 по 1975 гг. — работал в филиале № 2 НИИ-88 (НИИ-229 / НИИХИММАШ / НИЦ РКП): начальник группы (1951 г.), начальник испытательного подразделения (1953 г.), главный инженер (1958 г.), с 1963 по 1975 гг. — директор.

Принимал участие в отработке баллистических ракет Р-2 и Р-11, зенитных и крылатых ракет, выполнял работы по обеспечению запуска первого искусственного спутника Земли. В 1963-1975 гг. под его руководством были созданы комплекс водородно-кислородных стендов, комплекс тепловакуумных испытаний, первое в СССР промышленное производство жидкого водорода. Проведены испытания МБР УР-100, Р-36, ступеней ракет-носителей «Протон», комплекса Н-1-Л-3, ДУ ракет морского базирования Р-27, Р-29, автономного аппарата «Луноход1», положившие начало испытаниям орбитальных станций «Алмаз» («Салют»), космических аппаратов серии «Молния» и «Метеор».

Лауреат Ленинской премии (1965 г.). Награжден орденами Ленина (1961 г.), Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1957 г.), «Знак Почета» (1959 г.).

Выдающийся ученый в области испытаний изделий ракетно-космической техники Виктор Александрович Пухов скончался в 1990 году.

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