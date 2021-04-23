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#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#МыВместе#Космодромы#Байконур23.04.2021 19:45

Ветераны Байконура приняли участие в прямом эфире социального проекта «Бабушка.Онлайн», посвященном полету Ю.А. Гагарина

Проект «Бабушка.Онлайн», стартовавший в марте 2020 года в рамках Всероссийской акции #МыВместе при активном участии Общероссийского народного фронта и Благотворительного фонда помощи нуждающимся в постоянном уходе «Долголетие», направлен на проведение онлайн — встреч постояльцев домов престарелых и пансионатов для пожилых людей и инвалидов с известными артистами, музыкантами и просто интересными людьми.

Идея проведения встреч подобного формата возникла в период жестких ограничений во время пандемии Covid-19, когда пожилые люди оказались изолированы в замкнутом пространстве. Как известно, живое общение помогает продлевать жизнь, поднимать настроение и жизненный тонус. Проект «Бабушка.Онлайн» дает такую возможность, поскольку во время эфиров люди преклонных лет напрямую общаются с известными артистами театра и кино, поэтами, певцами. За год существования проект охватил половину российских регионов от Дальнего Востока до западных границ России, сотни социальных учреждений. Зрителями проекта за это время стали более 15 000 подопечных домов престарелых и пансионатов для пожилых и инвалидов во всех регионах России.

15 апреля 2021 года в онлайн-встрече, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, принимали участие ветераны космической отрасли: космонавты, ветераны Байконура из разных регионов России, а их зрителями стали 1500 подопечных домов престарелых и интернатов из 18-ти регионов страны.

Из Байконура на связи с участниками эфира находились представители Общественного Совета самоуправления города Байконура, Территориальной общественной организации «Ветеранов войны, труда и военной службы города Байконур», Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на комплексе «Байконур», сотрудники Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), исполнители клуба самодеятельной песни «Звездный», сотрудники и волонтеры Центра поддержки молодежных инициатив «Звездный кампус». Связь для проведения встречи была обеспечена ООО «Ситилан».

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