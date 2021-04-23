Встреча с Татьяной Голиковой и Анной Поповой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Уважаемая Татьяна Алексеевна, Анна Юрьевна, Вы видели пару дней назад очередное Послание Президента Федеральному Собранию. В значительной степени оно было посвящено коронавирусной инфекции, борьбе с ней, точнее, и преодолению негативных последствий, которые ею вызваны как в социальной сфере, так и в экономике.

Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле всё, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере. Поэтому просил бы вас доложить о том, как складывается ситуация по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день.

Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Т.Голикова: Добрый день, Владимир Владимирович!

Правительство Российской Федерации, координационный совет во главе с Председателем Правительства и оперативный штаб вместе с регионами страны в ежедневном режиме мониторируют ситуацию по тому, что происходит с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации и за её пределами, имея в виду регулирование внешних потоков в Российскую Федерацию, чтобы предотвратить излишнюю заболеваемость в стране.

В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, и в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны.

За последний месяц среднесуточный охват тестированием составил 204 на 100 тысяч населения. Но при этом я хочу сказать, что за последнюю неделю в ряде субъектов Российской Федерации имеется отклонение от нормативных значений.

Пользуясь сегодняшней встречей, я бы хотела обратиться к регионам страны, чтобы они соблюдали те установленные нормативные требования – не менее 200 на 100 тысяч населения, – которые уже давно были установлены и которые мы соблюдаем. А соблюдение этого показателя необходимо, для того чтобы своевременно выявлять заболевших и оказывать им своевременную помощь.

Что касается резерва коечного фонда в стране, то он достаточный. На сегодняшний день развёрнуто более 109 тысяч коек. Хочу сказать, что это в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости. 23 тысячи оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких и 83 тысячи оснащены подачей кислорода. При этом я хочу сказать, что из этого уже уменьшенного количества коечного фонда 28 процентов остаются свободными.

Несколько слов о вакцинации, которая полным ходом идёт на территории Российской Федерации. Накопленным итогом за весь период произведено 27,9 миллиона комплектов доз вакцины, 15 миллионов комплектов уже введено в гражданский оборот. Разница – это та вакцина, которая находится на контроле качества, потому что Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования.

В стране развёрнуто почти 5,5 тысячи пунктов вакцинации. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано более 11,1 миллиона наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 миллиона наших граждан.

При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регионов, чтобы в первую очередь или в приоритетном порядке вакцинировались граждане старше 60 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении.

На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47 процентов составляет эта категория граждан, но тем не менее в отдельных регионах страны этот показатель ниже. Поэтому ещё раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание, поскольку эта категория наиболее подвержена заболеваемости и тяжелее всех эту заболеваемость переносит.

Также я бы хотела сказать и обратить внимание коллег, что из тех семи регионов, которые я упомянула, которые находятся в стадии роста, у некоторых из них, например, у Смоленской области, темп вакцинации недостаточный, и территория находится на 53-м месте по вакцинации в Российской Федерации. Мне бы хотелось обратить внимание коллег на то, что вакцина в регионе имеется, и здесь необходимо внимательнее относиться к этому процессу и эту работу развернуть и далее.

Тем не менее, несмотря на то что показатели, которые я сейчас привела, свидетельствуют о том, что ситуация более или менее стабильная, мы её, как я уже сказала, ежедневно мониторируем, но апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний: это и ОРВИ, и парагрипп, и ряд других. В прошлом году, как Вы помните, мы наблюдали и сезонную заболеваемость, и одновременно подъём новой коронавирусной инфекции.

Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое на их территории происходит, и, конечно, призывали граждан вакцинироваться, приходить на вакцинацию. Вы на это обратили самое серьёзное внимание, когда обращались и к Федеральному Собранию, и к гражданам России с Посланием два дня назад. Поэтому ещё раз, пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан всё-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в Российской Федерации.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Спасибо.

Анна Юрьевна, пожалуйста, Вам слово.

А.Попова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и в других странах, в целом в мире.

Хочу ещё раз отметить, что эпидпроцесс по COVID, новой коронавирусной инфекции, в Российской Федерации на сегодняшний день остаётся стабильным. Как уже сказала Татьяна Алексеевна, мы в течение ряда недель видим замедление темпов, снижение. Если в марте это было минус 13 процентов в неделю, то сейчас это меньше процента за последние три недели, мы практически стоим, как и было сказано. В ряде субъектов мы остановились окончательно. И есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться.

Мы усилили работу врачей-эпидемиологов в очагах. На сегодняшний день под медицинским наблюдением из числа контактных находятся 930 тысяч человек. Это люди, которые имели контакт с инфицированным больным и за которыми установлено медицинское наблюдение. Это большое количество. В среднем на одного инфицированного приходятся четыре таких контактных, если мы говорим об обычном референсном штамме, с которым имеем дело уже больше года.

Под плотным контролем, как уже Татьяна Алексеевна отметила, у нас и эпидпроцесс по острым респираторным инфекциям. На сегодняшний день мы тоже не видим в течение трёх недель какой-либо динамики: ни положительной, ни отрицательной. Это в самом деле особенность сезона.

Мониторинг, который мы ведём с августа прошедшего года по вирусному пейзажу, который вызывает эти инфекции, показывает, что превалирует на сегодняшний день риновирус, значительную долю составляет парагрипп и вместе с ними в этом же уровне заболеваемость сезонным коронавирусом, обычным коронавирусом, который не относится к COVID-19, но составляет с ним одно семейство коронавирусов. Здесь удельный вес пока тоже остается высоким.

Наши учёные ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммах. Это сегодня особый риск для всех, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому три наши научно-исследовательские организации постоянно получают информацию из всех возможных источников и её анализируют.

На сегодняшний день хочу отметить, что отличающийся наиболее высокой заразностью, по мнению наших коллег за рубежом, британский штамм на прошедшей неделе освоил ещё пять стран. Количество стран, им поражённых, составляет на сегодня 137 стран в мире, они заявили о том, что на их территории циркулирует британский штамм. 85 государств заявили о том, что у них есть южноафриканский штамм. И это плюс пять только за прошедшую неделю. И бразильский штамм зарегистрирован в 52 странах.

В Российской Федерации по Вашему поручению с начала этого года мы ведём очень плотный молекулярно-генетический мониторинг фактического распространения новых штаммов в Российской Федерации.

На сегодняшний день проведено подробное исследование более 12 тысяч образцов клинического материала. Мы работаем с материалом из всех 85 субъектов, определив критерии, когда мы в обязательном порядке исследуем подробно этот материал.

Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается. За прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 – южноафриканского. Мы нашли эти штаммы в 51 регионе. То есть распространённость достаточно большая.

Что хочу отметить? Большинство этих вариантов – это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа, из тех или иных поездок. Во всех случаях мы провели весь комплекс необходимых мероприятий, но здесь мы проводим работу с контактными гораздо шире. Вот здесь на один случай, на одного инфицированного, могу сказать, что тяжёлых случаев заболеваний эти люди нам не привезли, но 23 контактных мы наблюдаем каждым конкретным случаем, чтобы не допустить распространения.

Чтобы также предупредить дальнейшие завозы и возможное распространение этих штаммов внутри Российской Федерации, мы приняли решение о приостановлении авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией, усилили, как Вы сказали в Послании, санитарно-карантинный контроль на границе. Он стал гораздо более плотным. Мы увеличили кратность лабораторных обследований всех возвращающих из-за рубежа и установили плотный контроль на всех видах пунктов пропуска: не только авиационных, но и морских, и сухопутных, и автомобильных, и пешеходных.

Проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или дальнейшего массированного распространения мутировавших вирусов.

На сегодняшний день, исходя из всего комплекса знаний об эпидситуации в Российской Федерации, можно говорить об отсутствии каких-то очень опасных тенденций развития эпидпроцесса. Но это, конечно же, при условии полного соблюдения всех сегодняшних требований, и Вы говорили об этом. Как бы люди ни устали, но маски, социальная дистанция, дезинфекция и все остальные требования, безусловно, должны соблюдаться даже в сегодняшнем теплеющем времени.

Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая ситуацию в мире, в других странах, а буквально на этой неделе состоялось заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по международным медико-санитарным правилам, где было принято решение о том, что чрезвычайная ситуация в общественном здравоохранении в связи с COVID продолжается. Она продлена ещё на квартал. И здесь позиция ВОЗ совершенно очевидна. В этом заседании принимал участие представитель Роспотребнадзора, постоянный представитель в этом комитете.

Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, Владимир Владимирович, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски.

Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу Вас очень нас поддержать.

Спасибо большое.

В.Путин: Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу.

Но у меня вопрос: всё-таки какой из штаммов, выявленных и имеющихся, к сожалению, и на территории Российской Федерации, является наиболее вредным? Как работают имеющиеся у нас вакцины против этих штаммов? Я слышал разные точки зрения, разумеется, за это время, но мне бы хотелось услышать сегодня ещё раз Вашу позицию, имея в виду, что ведь каждый день набирается практика.

А.Попова: Спасибо большое.

Владимир Владимирович, мы очень подробно на «Векторе» – и обмениваемся с коллегами из других научно-исследовательских организаций – изучили британский штамм, мы получили его в конце прошлого года, все его свойства мы знаем. И мы получили штамм южноафриканский, и мы тоже подробно его изучили. И, во-первых, хочу сказать, что ни один, ни второй штамм не обладают особой устойчивостью в окружающей среде, что для нас было очень важно. Они чувствительны ко всем дезинфектантам, они также погибают на окружающих поверхностях, не переживая более 48 часов, а где-то даже и меньше. Здесь они не отличаются от того референс-штамма, который у нас есть.

Считается, что британский штамм чуть быстрее передаётся, чем обычный. Пока в исследованиях мы таких данных не получили. Но, ссылаясь на опыт и знания, которые нам дают коллеги в других странах, мы можем говорить о том, что он, наверное, более быстро передаётся от человека к человеку, такими свойствами он обладает. И поэтому мы увеличиваем количество контактных, когда встречаемся с одним из этих штаммов.

По африканскому штамму публикации, которые есть за рубежом, говорят о том, что он в ряде случаев при невысоких уровнях иммунитета после перенесённой инфекции может обходить иммунитет. В самом деле такие работы есть, мы это видим. В наших исследованиях мы видим, что хорошие, высокие титры защищают и от этого штамма. И каких-либо особенностей по поствакцинальному иммунитету мы в своих исследованиях не заметили, мы их не обнаружили. Мы говорим о том, что иммунитет после российских вакцин защищает от всех сегодня доступных нам к исследованию штаммов.

Мы продолжаем исследования. Если что-то мы узнаем новое, мы, конечно же, обязательно доложим Вам и проинформируем общественность, но на сегодняшний день наши знания таковы.

В.Путин: А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?

А.Попова: Да, Владимир Владимирович. Мы проверили, и это один из элементов нашего исследования, как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы. Все российские тест-системы, а первое, что мы делаем, когда появляется новый штамм, мы, во-первых, запрашиваем производителя вместе с нашими коллегами из других ведомств, и в первую очередь производители гарантируют. Но вместе с тем мы проводим системные исследования, как работают все тест-системы, все ли их обнаруживают.

Пока мутаций у вирусов в тех фрагментах, в тех локусах, которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин, таких мутаций нет. А кроме тех мутаций, о которых я уже сказала, и британский штамм, и южноафриканский, и бразильский, мутаций очень много, их невероятное количество. Определить, какие значимые, какие нет, – в этом, собственно, задача учёных.

Но в Российской Федерации мы тоже видим огромное количество изменений. Но это свойство вируса: он живёт, он должен меняться. Но каких-то изменений, которые бы влияли на его эпидемиологические характеристики, на сегодняшний день в Российской Федерации, те, о которых Вы говорите, – обходить тесты, обходить поствакцинальный иммунитет, становиться более заразным – вот этих данных своих в Российской Федерации мы на сегодняшний день не фиксируем, таких наблюдений сегодня нет. Но мы продолжаем эту работу и продолжаем её очень системно.

Ещё раз хочу сказать, что наши тесты видят те вирусы, которые циркулируют в Российской Федерации, и референс, и те, которые мутировали. И иммунитет после вакцинации российскими вакцинами защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют в Российской Федерации, и референс-штаммов и тех штаммов, если происходит инфицирование, которые сегодня циркулируют в Российской Федерации, о которых я уже говорила.

В.Путин: Хорошо. Большое спасибо.

Держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Знаю, что Вы ситуацию контролируете, работа идёт по всей территории Российской Федерации достаточно напряжённо. Ещё раз хочу пожелать Вам успехов. Передайте самые наилучшие пожелания всем Вашим коллегам, и жду от вас регулярных докладов о ситуации по мере её развития.

Спасибо.

MIL OSI