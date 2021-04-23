В. Матвиенко: Послание Президента РФ задало систему координат парламентской повестки как на весеннюю сессию, так и на последующий период

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на открытии 504-го заседания Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии 504-го заседания верхней палаты российского парламента. Речь руководителя Совета Федерации была посвящена реализации положений, содержащихся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

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Валентина Матвиенко отметила, что Послание традиционно адресовано всем органам публичной власти, всем гражданам России, всему российскому обществу – это настоящее обращение к нации, к каждому жителю нашей большой страны.

«Для нас, парламентариев, оно традиционно имеет особое, я бы сказала, определяющее значение. По сути, инициативы главы государства задают систему координат нашей парламентской повестки как на весеннюю сессию, так и на последующий период», — подчеркнула Председатель СФ.

По словам Валентины Матвиенко, Послание подтвердило, что Россия — ответственное социальное государство, которое не бросает своих граждан в беде и всегда готово найти резервы для дополнительной помощи людям.

«На Совете палаты в оперативном режиме были рассмотрены предложения наших комитетов по реализации Послания. Для эффективного решения задач Послания, мы должны использовать возможности всех парламентских площадок – парламентских слушаний, «круглых столов», форумов, других мероприятий. Это касается и предстоящего заседания Совета законодателей Российской Федерации, на котором нам предстоит «сверить часы» по вопросам реализации Послания с коллегами из региональных парламентов», — сообщила Председатель СФ.

Она также отметила, что предстоящая работа потребует от Аппарата Совета Федерации качественного правового и аналитического обеспечения.

«Каждое структурное подразделение должно четко понимать свой фронт работ, знать сроки, задачи, чётко понимать требования. И, конечно, нужно уделить особое внимание информационной составляющей. Мы в полной мере будем использовать и наш телеканал, и сайт, и социальные сети. Граждане должны видеть, что делается Советом Федерации в рамках задач, поставленных Президентом, понимать суть принимаемых решений, законов. Будем стремиться повышать открытость, прозрачность нашей работы по этим направлениям».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Послание – основной, магистральный ориентир работы Федерального Собрания, и каждый из законодателей должен внимательно проанализировать его содержание и определить для себя те вопросы, на которых в рамках своих компетенций и полномочий сосредоточите основное внимание.

«Каждый сенатор должен работать на результат. От нас ждут качественной, конкретной и полезной работы по реализации Послания. И прошу не забывать, что главным смыслом всех наших усилий должно быть, прежде всего, улучшение жизни граждан. Это ключевой критерий нашей эффективности», — заключила Председатель Совета Федерации.

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