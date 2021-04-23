Source: Russia Federal Space

#ТАСС#СМИ#Александр Блошенко#Амур#РКЦ Прогресс23.04.2021 16:30

В ракете «Амур» будут применяться композиты, 3D-печать и бионический дизайн

Композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать) будут применяться в разрабатываемой в РФ метановой ракете-носителе «Амур». Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он отметил, что защита эскизного проекта планируется осенью текущего года. «Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности», — отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, первый этап эскизного проектирования выполнен. «Он формально комплектен, отвечает на поставленный вопрос. По результатам первого этапа поняли, что потенциал модернизации этой ракеты еще не выбран», — добавил он.

Александр Блошенко пояснил, что на выходе должно получиться изделие с амбициозными характеристиками, чтобы ракета была конкурентоспособной к 2026-2027 годам.

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Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос) в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале 2021 года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя «Амур» планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь Блошенко в эфире программы «Большой космос» Госкорпорации «Роскосмос» отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре 2021 года.

«Амур» с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии «Союз-2».

Источник: ТАСС23 апреля 2021 года, 01:06

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