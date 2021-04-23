В Совете Федерации проходит 504-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

На 504-м заседании Совета Федерации будет рассмотрен ряд социально значимых законов.

Среди них — «сенаторские» поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по воп ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области росам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь.

Документ внесен первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области сенаторами РФ Инной Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и Марией Львовой-Беловой. Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области

Поправки предполагают введение беззаявительного порядка для назначения досрочных пенсий для безработных граждан предпенсионного возраста по предложению органов службы занятости при наличии согласия безработных граждан на назначение такой пенсии, установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Будут рассмотрены поправки в Федеральный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

Документ был внесен сенаторами Российской Федерации Анатолием Артамоновым, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Сергеем Рябухиным РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области , Андреем Епишиным, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Константином Долговым, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Ахматом Салпагаровым, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Валерием Семеновым СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края и направлен на усиление контроля за деятельностью производителей этилового спирта и борьбу с контрафактной продукцией. Закон также предусматривает проведение на территории Калининградской области эксперимента по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками.

Также будет рассмотрен закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Авторами документа стали заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и Людмила Бокова в период исполнения ею сенаторских полномочий.

В повестке заседания – поправки в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации», разработанные в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки.

С докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ о проделанной работе по их укреплению за 2020 год перед сенаторами выступит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

О роли государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в реформе институтов развития расскажет председатель корпорации Игорь Шувалов.

«Час субъекта Российской Федерации» будет посвящен вопросам социально-экономического развития Курской области. Запланированы выступления губернатора региона Романа Старовойта и председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова.

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