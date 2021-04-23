В ходе 504-го заседания СФ перед сенаторами с докладом выступил Генеральный прокурор РФ И. Краснов

Source: Russia – Council of the Federation

Генеральный прокурор РФ ответил на вопросы сенаторов.

Перед сенаторами выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Его доклад был посвящен состоянию законности и правопорядка в Российской Федерации и проделанной работе по их укреплению за 2020 год.

Игорь Краснов отметил, что первостепенной задачей прокуроров стало надзорное сопровождение принятых государством беспрецедентных мер, направленных на поддержку рынка труда.

«Все процессы, которые происходят на рынке труда, регулярно отслеживаются», — подчеркнул Игорь Краснов.

Глава надзорного ведомства затронул вопросы обеспечения прав ветеранов, пенсионеров, льготных категорий населения. Он также сообщил о мероприятиях в сфере предоставления гражданам гарантированных государством социальных услуг, прав детей-сирот, обманутых дольщиков.

Игорь Краснов коснулся работы по выявлению нарушений экономической направленности, надзора за соблюдением прав предпринимателей.

По его словам, регулярно проводятся проверки в сфере охраны окружающей среды, контроля за качеством питьевой воды. «Предложения в этой области направлены в профильный Комитет Совета Федерации», — сказал Генеральный прокурор РФ.

Он также обратил внимание на то, что работниками прокуратуры на системной основе осуществлялись проверки в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Игорь Краснов осветил вопросы, затрагивающие сферу противодействия коррупции, конфликта интересов в процессе госзакупок, а также пресечения иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Генеральный прокурор РФ ответил на вопросы сенаторов.

В частности, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым интересовался работой, направленной на противодействие преступлениям с использованием телефонно-коммуникационных технологий. Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым обратила внимание на санитарную и пожарную безопасность детских дошкольных учреждений. Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области задал вопрос о реализации прав граждан при модернизации инфраструктуры комфортной среды военных городков.

Вопросы также задали член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области , заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын. НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края отметил, что состояние законности в 2020 году было неразрывно связано с масштабными правовыми преобразованиями, направленными на совершенствование системы публичного управления в рамках конституционной реформы, укрепление принципа социального государства и оказание мер поддержки гражданам и бизнесу в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«Органам прокуратуры удалось сохранить стабильность в сфере законности и правопорядка в Российской Федерации, в частности показать эффективность в выявлении и решении социально значимых проблем. Прокурорами проведена и будет продолжена работа обеспечению социальных гарантий особо нуждающихся в защите слоев населения», — сказал сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что система прокуратуры – один из важнейших институтов соблюдения правопорядка.

«Важно, что прокуратура пользуется большим доверием граждан», — подчеркнула Председатель СФ.

По результатам отчета Генерального прокурора и дискуссии сенаторов принят проект Постановления Совета Федерации.

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