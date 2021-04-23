Г. Карасин: Ответственное отношение к истории России чрезвычайно важно

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам Г. Карасин и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Е. Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России.

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Мероприятие состоялось в городе федерального значения Севастополе, куда сенаторы прибыли по поручению Председателя СФ и во исполнение решений V Международного гуманитарного Ливадийского форума, в резолюции которого, в частности, содержатся рекомендации Министерству культуры Российской Федерации и Совету министров Республики Крым принять необходимые меры по установке на полуострове «памятника Примирения как символа переосмысления трагических событий 1917–1922 годов в России».

Обращаясь к участникам церемонии и жителям Севастополя, Григорий Карасин передал слова приветствия от Председателя Совета Федерации.

Сенатор отметил значимость события, главным образом, с точки зрения ответственности, державности подхода к истории России.

«Это чрезвычайно важно, поскольку именно ответственность и единство народа позволит нам решить как внутренние, так и внешнеполитические задачи. Многие десятки тысяч наших соотечественников, являющихся потомками тех, кто покинул страну в двадцатые годы прошлого столетия, будут рады этому событию», — заявил Григорий Карасин.

Григорий Карасин и Екатерина Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

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Григорий Карасин и Екатерина Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева

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Григорий Карасин и Екатерина Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

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Григорий Карасин и Екатерина Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

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Григорий Карасин и Екатерина Алтабаева приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

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В мероприятии также участвовали Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор города Севастополя Владимир Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, депутаты Государственной Думы, другие почетные гости.

Монумент создан Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» по поручению Президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников.

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