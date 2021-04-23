Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Дмитрий Рогозин#Максим Овчинников#Павел Власов23.04.2021 07:10

Дмитрий Рогозин встретился с отрядом космонавтов

В четверг, 22 апреля 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел встречу с отрядом космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. На встрече космонавты были проинформированы о повышении зарплат — на 50% для совершивших космический полет и на 70% для тех, кто еще не летал.

Кроме того, члены отряда космонавтов и их семьи будут подключены к программе добровольного медицинского страхования, и для них появится страховка от потери трудоспособности и несчастного случая.

Дмитрий Рогозин также проинформировал космонавтов о новейших разработках космической техники, о будущем Международной космической станции и перспективах создания российской орбитальной станции.

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