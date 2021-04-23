Source: Russia – Council of the Federation

Земельный и Жилищный кодексы РФ приводятся в соответствие с положениями Конституции России.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 4 Земельного кодекса РФ и статью 9 Жилищного кодекса РФ в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края статья 4 Земельного кодекса РФ и статья 9 Жилищного кодекса РФ дополняются новыми положениями, которыми определено, что не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определённом федеральным конституционным законом.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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