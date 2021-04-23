Кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ будут согласовываться с Минздравом России

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Докладчиком по этому вопросу стала заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Федеральный закон подготовлен в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения 20 августа 2019 г.

Документом вносятся в законодательство РФ изменения, предусматривающие обязательное согласование с Министерством здравоохранения РФ кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ.

Федеральным законом устанавливаются правовые основания для обязательного согласования кандидатуры на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Предусмотрено, что порядок указанного согласования устанавливается Правительством РФ.

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