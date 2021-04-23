Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb23.04.2021 09:30

На Восточном второй стартовый день

В пятницу, 23 апреля 2021 года, на космодроме Восточный расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику второго стартового дня в рамках запуска космических аппаратов OneWeb миссии № 45. Накануне рано утром состоялся вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1б» на стартовый комплекс и наезд на нее 52-метровой мобильной башни обслуживания.

Отметим, башня обслуживания весом 1600 тонн — самое высокое сооружение космодрома Восточный. Рабочие площадки, установленные внутри, позволяют добраться до самого высокого уровня ракеты до высоты 37 метров. В истории российской космонавтики эта уникальная вертикальная конструкция используется впервые. Ее аналог специалисты Роскосмоса впервые возвели в Гвианском космическом центре во Французской Гвиане.

В пятницу активная фаза подготовки к пуску, который запланирован на 26 апреля 2021 года, продолжается. В 02:00 по московскому времени (08:00 по местному) специалисты заняли свои рабочие места и начали проверку исходного состояния. На данный момент проведены контроль исходного состояния и заряд аккумуляторных батарей космических аппаратов OneWeb к запуску, а также контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат», который разработан в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

После полудня состоятся генеральные испытания, в ходе которых имитируется старт и полет ракеты-носителя до отделения головного блока на околоземной орбите. На следующем этапе предстартовой подготовки проводится анализ телеметрической информации и заключительные операции на стартовом комплексе.

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