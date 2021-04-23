Source: Russia – Council of the Federation

Социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, распространены на членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни.

Одобрены изменения в статью 28 Федерального закона «О ветеранах» в части распространения социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, на членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни.

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По его словам, изменения направлены на повышение социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий.

«В соответствие с действующим законодательством, статус ветерана боевых действий получают военнослужащие, которые вернулись из «горячих точек и получили соответствующие удостоверения. В случае же, если военнослужащий погиб и не смог получить удостоверение ветерана боевых действий, либо вернувшись из «горячей точки» не получил удостоверение и умер, то у членов его семьи возникают определенные проблемы, которые они решают через суд», — сказал сенатор.

«Поэтому, — пояснил он, — предусматривается отнести к категории ветеранов боевых действий лиц, погибших либо умерших в ходе боевых действий или специальных задачи не получивших при жизни удостоверения ветерана боевых действий. В этом случае члены их семей приобретают право на получение удостоверения члена семьи ветерана боевых действий, на основании которого им предоставляются соответствующие социальные гарантии».

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