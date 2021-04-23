Председатель СФ провела встречу с руководством Курской области

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках Дней региона в верхней палате парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области и председателем Курской областной Думы Николаем Жеребиловым.

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Во встрече принял участие представитель от законодательного органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, промежуточные итоги проведения Дней Курской области в Совете Федерации.

По словам Романа Старовойта, регион провел серьезную подготовку к Дням региона в Совете Федерации, руководители области приняли активное участие в заседаниях комитетов верхней палаты, на которых обсуждались актуальные для региона проблемы, системные вопросы развития.

Валентина Матвиенко отметила важность обсуждения волнующих регион проблем с участием сенаторов, включения области в федеральные проекты и программы развития.

Председатель Совета Федерации в сопровождении руководителей региона также осмотрела выставку, развернутую в верхней палате в рамках Дней Курской области.

Губернатор рассказал о реализуемых и перспективных проектах в сфере энергетика, сельского хозяйства, в том числе животноводства, производства пищевой продукции и других облстях экономики.

Также были презентованы инвестиционные проекты в сфере градостроения, создания научно-образовательного кластера, туризма, включая проект этнодеревни и развития традиционных промыслов.

В осмотре выставки приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, сенаторы Российской Федерации.

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