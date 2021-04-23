Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сбер23.04.2021 12:00

Роскосмос и Сбер будут популяризировать космос вместе

Состоялась рабочая встреча Госкорпорации «Роскосмос» и Сбера. Во время обсуждения стороны договорились о совместных дальнейших шагах и действиях в направлении популяризации космоса в России.

Участники говорили о возможностях совместной работы в этой области: создании научно-популярного ресурса о космосе; участие экосистемы Сбера в качестве партнёра в проведении международной конференции по исследованию космического пространства GLEX; а также совместной отработки информационных поводов, связанных с достижениями в космической отрасли.

По итогам встречи было решено продолжать сотрудничество в области популяризации космоса.

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