Source: Russia Federal Space

#Первый канал#СМИ#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Российская орбитальная станция#НЭМ#Причал#УМ#Дмитрий Рогозин#Александр Блошенко#Владимир Соловьев23.04.2021 21:30

Роскосмос показал первый модуль новой орбитальной станции

Космонавты отправятся на новую станцию уже в 2026 году, сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Роскосмос 23 апреля 2021 года объявил, что годом раньше в околоземное пространство отправится первый блок станции — научно-энергетический. Его выведут на орбиту выше, чем сейчас у МКС, а значит и возможностей для исследования космоса будет больше.

Новая станция будет принципиально отличаться от МКС. Первое и, пожалуй, главное — так называемый наклон, то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС наклон почти 52 градуса. Планируется, что у нашей будущей национальной станции дойдет до 97 градусов. Она будет находиться на так называемой высокоширотной орбите. Кроме того, в отличие от МКС, которая видит 20% территории России, будет 100%-ный обзор нашей страны. И главное, такой наклон дает больше возможности изучать дальний космос.

«Несмотря на то, что у нас с 60-х годов накоплен огромный опыт пилотируемых полетов, каждый раз мы открываем для себя что-то новое. И как только мы выходим за пределы низкой орбиты, которую мы уже освоили, и привычного нам наклонения, мы столкнемся с нюансами, в особенности в части систем жизнеобеспечения и медико-биологического оснащения космонавтов. Мы должны быть к этому готовы, конечно, прежде чем будем говорить о каких-то долговременных миссиях за пределами низкой околоземной орбиты, к Луне, к Марсу или куда-то еще», — рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Научно-энергетический модуль изначально планировалось отправить в космос в 2024 году, для стыковки с МКС. Теперь другие задачи, куда масштабнее. Модуль планируется вывести на орбиту через четыре года.

«Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, то тогда мы полетим новым кораблем, у нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля „Орел“, мы планировали лететь на МКС. Вот вчера я встречался с отрядом космонавтов нашим, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь уже не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу, российскую станцию», — рассказал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Предполагается, что на начальном этапе станция будет выглядеть вот так: помимо научно-энергетического модуля, будет еще три: узловой, шлюзовой и базовый. После 2030 года добавятся еще несколько блоков — целевые модули. Все будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

«Будет так называемый выносной стапель, на котором мы можем парковать разного рода автоматические аппараты, их ремонтировать, дозаправлять, юстировать полезную нагрузку, разного рода аппаратуру, и потом опять отправлять в космическое пространство», — пояснил первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

А это уже рывок вперед для освоения дальнего космоса. Планируется, что отправится на орбиту первый модуль не на «Протоне», как планировалось раньше, а уже на «Ангаре» с «Восточного». До 2025 года первый модуль будущей российской орбитальной станции будет серьезно модернизирован. Усовершенствованы системы управления, питания, стыковки. Кроме того, в нем будут находиться космонавты, и необходимо сделать его в том числе и жилым.

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Источник: Первый канал23 апреля 2021 года, 18:37

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