Ряд положений Трудового кодекса приводятся в соответствие с Конституцией РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменение в статью 10 ТК РФ.

Совет Федерации одобрил изменение в статью 10 Трудового кодекса РФ в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края положения Трудового кодекса приводятся в соответствие с новыми положениями статей 79 и 125 Конституции Российской Федерации.

В частности, статья 10 Трудового кодекса Российской Федерации дополняется новой частью третьей, согласно которой не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определённом федеральным конституционным законом.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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