Совет Федерации рассмотрел вопрос о роли государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в реформе институтов развития

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» И. Шувалов выступил на заседании верхней палаты парламента.

На заседании Совета Федерации выступил с докладом председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Он рассказал о роли госкорпорации в реформе институтов развития.

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Игорь Шувалов рассказал, что в течение трех лет «ВЭБ.РФ» проходил сложную трансформацию, которая касалась расчистки баланса. «В настоящий момент наш баланс находится в прекрасной форме, достаточность капитала около 17 процентов. Ликвидность для обеспечения операций в этом году – около 600 миллиардов рублей».

Игорь Шувалов отметил, что госкорпорация занимается в первую очередь бизнесом, который выполняет большую государственную задачу по выстраиванию партнерств. «При этом мы не конкурируем с коммерческими банками, а создаем дополнительные возможности для финансирования проектов и со стороны бюджета, и стороны банков. Мы видим свою миссию в том, чтобы созидать и проявлять свои таланты для того, чтобы как можно больше капитала было предоставлено для инвестиционного развития Российской Федерации», — сказал он.

По словам Игоря Шувалова, среди основных направлений работы корпорации — обслуживание проектов по сделкам, одобренным Наблюдательным советом, правлением «ВЭБ.РФ», либо инвестиционным комитетом, который возглавляет Министр экономического развития РФ. Также это разработанные Правительством крупнейшие проекты, касающиеся создания новых отраслей или новых материалов.

«Работа с субъектами РФ – отдельный большой блок нашей стратегии», — сообщил руководитель корпорации. Он отметил, что регионы получат значительные возможности при новых условиях бюджетного кредитования, при том, что часть коммерческого долга будет замещена бюджетным. Им также будет предоставлен большой лимит по льготному кредитованию.

«Если субъекты РФ посчитают необходимым в рамках государственно-частного партнерства и развития этих отношений использовать ресурс ВЭБа, мы будем обязаны ответить на это позитивной инициативой. Мы будем отрабатывать это и в одиночку, и с нашими партнерами — коммерческими банками», — сказал глава госкорпорации.

По окончании выступления Игорь Шувалов ответил на вопросы сенаторов, которые, в частности, касались бюджетной обеспеченности госкорпорации «ВЭБ.РФ», диверсификации экономики моногородов, поддержки закрытых административно-территориальных образований, развития экспортных проектов, финансирования отрасли станкостроения, снижения рисков при вложении капиталов, участия корпорации в реализации федерального проекта «Современная школа». Затрагивались также темы поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», завершения проекта строительства цементного завода в Калужской области.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предложил ввести новый формат взаимодействия Совета Федерации с ВЭБом – заключить соответствующее соглашение. «При нашей законодательной поддержке, на основе комплексного подхода мы направим наши совместные усилия на главное – чтобы развивать регионы и открывать новые возможности людям», — сказал сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подводя итоги дискуссии, напомнила, что одной из центральных тем Послания Президента РФ Федеральному Собранию стала поддержка экономики и финансовой устойчивости субъектов РФ. «И, безусловно, корпорации «ВЭБ.РФ» предстоит здесь сыграть одну из ключевых ролей, обеспечив мощный приток инвестиций в регионы».

По словам главы СФ, корпорации за короткий срок удалось пройти серьёзную позитивную трансформацию, повысить эффективность работы, существенно снизить издержки и стать по‑настоящему надёжным партнёром Правительства в реализации важнейших инвестиционных проектов.

«Во время пандемии ВЭБ сыграл роль одного из важных звеньев антикризисной поддержки бизнеса. И сегодня, в период восстановления экономики, вы продолжаете решать эти задачи так же ответственно и качественно», — сказала Валентина Матвиенко.

«Мы знаем, что вам досталось «тяжёлое наследство», так называемые «токсичные активы», которые накопились за предыдущие годы», — добавила Председатель СФ. В этой связи она отметила необходимость сделать тщательную ревизию незавершенных объектов, профинансированных корпорацией в разные года на территории субъектов РФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодня «ВЭБ.РФ» – это официально главный институт развития страны, локомотив масштабной реформы, которая запущена по поручению главы государства. «Совет Федерации неоднократно говорил, что такая ревизия деятельности институтов развития давно назрела. И теперь мы, безусловно, рассчитываем, что вам удастся упорядочить их работу и, самое главное, сделать так, чтобы её результаты были видны не только в Москве и крупных городах, но и во всех субъектах Российской Федерации», — отметила глава СФ.

При этом, считает Валентина Матвиенко, реформа не должна сводиться только к реорганизации институтов развития и экономии бюджетных средств на их содержание. «Её ключевой смысл гораздо глубже: нам нужен переход на качественно новую проактивную модель работы, ориентированную, в первую очередь, на достижение национальных целей развития и тех задач, которые были поставлены Президентом в Послании Федеральному Собранию. Это — рост региональной экономики, инвестиции в человеческий капитал и качество жизни, ускоренное развитие современной инфраструктуры по всей России».

Председатель СФ добавила, что в копилке «ВЭБ.РФ» есть целый ряд успешных региональных проектов. Среди них — пассажирский терминал аэропорта в Хабаровске, строительство крупнейшего газохимического комплекса в Ленинградской области, обеспечение современными автобусами города Твери, проект по обновлению городского пассажирского транспорта в Таганроге.

«Кроме того, в составе группы «ВЭБ.РФ» работает Фонд развития моногородов, чья деятельность помимо чисто экономического, имеет и важное социальное измерение».

Валентина Матвиенко также отметила финансирование корпорацией разработки инновационных лекарственных препаратов для лечения тяжёлых форм COVID-19 на одном из предприятий в Ярославле.

«Это примеры реальной поддержки экономики регионов в таких сферах, как создание современной инфраструктуры, улучшение городской среды, снижение промышленных выбросов, рост качества здравоохранения. И важно, что польза от сотрудничества с федеральными институтами развития заметна самим жителям субъектов Федерации», — сказала глава СФ.

Валентина Матвиенко выразила мнение, что в период восстановления экономики после пандемии подобных проектов должно быть больше, тем более что для этого появляются новые инструменты.

Много полезных, конструктивных идей есть у регионов. И возможность поддержки со стороны такого крупного, уважаемого государственного игрока, как «ВЭБ.РФ», мотивирует их к более качественной проработке проектов, к здоровой рабочей конкуренции за эти ресурсы, отметила спикер СФ.

«Думаю, что наше сотрудничество как палаты регионов с ВЭБом будет крепнуть», — сказала Валентина Матвиенко. Она поддержала предложение Комитета СФ по экономической политике подготовить соглашение с госкорпорацией. «У нас одни цели и одни задачи», — подчеркнула Председатель Совета Федерации.

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