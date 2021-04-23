Тренеры получают статус педагогических работников

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон о физической культуре и спорте и в закон об образовании.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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Федеральный закон подготовлен во исполнение поручений Президента Российской Федерации и направлен на обеспечение взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

Согласно документу, в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации» вносится ряд изменений, направленных на упорядочение отношений, связанных с осуществлением спортивной подготовки, ее методического сопровождения, обеспечение преемственности программ спортивной подготовки и дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта.

В частности, Федеральным законом уточняется понятийный аппарат, включая определение понятий «детско-юношеский спорт», «спортивная подготовка», «спортивные мероприятия», «тренер-преподаватель», «федеральные стандарты спортивной подготовки», «школьный спорт». Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки включаются в состав дополнительных общеобразовательных программ.

Кроме того, уточняются полномочия Министерства спорта РФ, к которым относятся организация разработки и утверждения примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (по согласованию с Министерством просвещения РФ) и определение особенностей организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки (по согласованию с Министерством просвещения РФ и Министерством труда и социальной защиты РФ.

Согласно документу, участники спортивной подготовки относятся соответственно к обучающимся и педагогическим работникам, приобретая их права и обязанности, при этом лица, работающие в должности тренера до дня вступления в силу Федерального закона в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, с их письменного согласия переводятся на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя (с зачетом в стаж педагогической работы периодов работы в должности тренера), должности руководителей образовательных организаций.

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2023 г.

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