Устанавливаются ограничения для замещения государственных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ в части ограничений для замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Смотрите также

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края вносятся комплексные изменения, регулирующие вопросы замещения отдельных государственных должностей, государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей, прохождения государственной службы соответствующего вида.

Устанавливается запрет замещать соответствующие должности лицам, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Несоответствие указанному требованию служит основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или назначения на соответствующую должность, а также для расторжения служебного контракта, трудового договора или досрочного прекращения полномочий.

Ограничения касаются, в том числе должностных лиц Счетной палаты, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в иностранном государстве, Председателя и заместителя Председателя Банка России, лиц, проходящих федеральную государственную гражданскую, дипломатическую, муниципальную, военную и правоохранительную службы.

Должностные лица, служащие и работники, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, смогут продолжить проходить службу на замещаемых ими должностях при условии представления в течение двадцати дней со дня вступления в силу указанных положений документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, не представившие в названный срок указанные документы, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

По истечении шести месяцев со дня вступления в силу предусматриваемых положений служащие, должностные лица и работники, не представившие документы, подтверждающие прекращение гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

В исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу, назначен на должность, продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне. Указанное исключение не распространяется, в частности, на граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

MIL OSI